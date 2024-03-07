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Yaramazlara biraz batar!

Arka kapıdan satış da kurtarmadı: Dolar 32'ye, avro 35'e dayandı

Döviz kuru yeniden hızlı yükseliş sürecine girdi.

Fotoğraf: AA

Enflasyon, artırılan faize rağmen yüksek seyrediyor. Bu trendin devam edeceği beklentisi, vatandaşları yeniden döviz almaya itti.


Merkez Bankası’nın (MB) kurun baskılanması amacıyla sene başından beri 10 milyar dolardan fazla rezerv erittiği de ortaya çıkmıştı.

Ancak MB’nin bu arka kapıdan satış adımı da kar etmedi.

Yeniden hızlı yükseliş sürecine giren döviz kuru, aynı hızla yoluna devam ediyor.

Serbest piyasada dolar 31,84 liradan işlem görüyor.

Avro’ysa 34,97 liranın üzerine çıkarak 35’e merdiven dayadı.

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