Araştırmalar gösteriyor ki diyet ürünlerde kullanılan yapay tatlandırıcılar çok daha zararlı.

Çinli araştırmacılarca yapılan ve Circulation: Aritmi ve Elektrofizyoloji dergisinde yayınlanan bir çalışma haftada 2 litre veya daha fazla tatlandırıcılı içecek içmenin atriyal fibrilasyon riskini tüketmeyenlere kıyasla yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

Atriyal fibrilasyon, inmenin en önemli nedenlerinden biri ve A-fibrilasyona bağlı felçler diğer nedenlere göre daha tehlikeli. Semptomları arasında nefes darlığı, yorgunluk, egzersiz yapamama ve çarpıntı yer alıyor.

Aynı çalışmaya göre benzer miktarda şekerli içecek içmek söz konusu riski yüzde 10 artırırken, saf, şekersiz meyve suları yüzde 8 daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle yapay tatlandırıcılara yönelmek yerine şekersiz ürünleri tercih etmek sağlığınız için her zaman en doğru seçim.