Gazze’de, İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana ölü, yaralı ve kayıp sayısının 110 bini aştığı açıklandı.

Fotoğraf: AA

Açıklama Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden geldi.

AA’nın aktardığına göre şu ana kadar 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 30 bin 960 kişi öldürüldü.

Öldürülenler arasında 364 sağlık çalışanı, 48 sivil savunma personeli, 133 gazeteciyle açlık ve susuzluktan ölen 23 çocuk da yer aldı.

Enkaz altında kalan ve ulaşılamayan kişilerin sayısı da 7 bine ulaştı.

Saldırılarda 72 bin 524 kişi yaralandı. Böylelikle ölü, yaralı ve kayıp toplam sayı 110 bini aştı.

Altyapıda büyük yıkım

Gazze halkının yüzde 90’ı saldırılar nedeniyle yerinden edildi.

166 kamu binası, 100 okul ve üniversite, 219 cami, üç kilise, 200 tarihi eser ve 70 bin konut tamamen, 305 okul ve üniversite, 287 camiyse kısmen yıkıldı.

290 bin konut oturulamaz hale geldi.

Saldırılar nedeniyle kaydedilen maddi hasarsa 30 milyar doları aştı.