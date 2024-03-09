Maliye Bakanı Şimşek, uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye’nin notunu yükseltmesi üzerine “Böyle gelişmeler devam edecek” dedi.

Mehmet Şimşek. (AA)

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltirken, not görünümünü de ‘durağan’dan ‘pozitif’e çıkarmıştı.

Bakan Şimşek, bu durum X’ten şöyle yorumladı:

“12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu. Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir.”