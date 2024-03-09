ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında yeni rapor paylaştı.

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Reuters‘ın haberine göre Pentagon, 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana bakanlık görevlileri tarafından tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili yapılan incelemelerin sonuçlarını açıkladı.

Pentagon’un raporuna göre UFO olduğu düşünülen cisimlerin çoğunun sıradan maddeler olduğu belirtildi.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, akademik kurumların desteğiyle yürütülen incelemelerde, UFO ihbarlarının tümünün Dünya dışı varlıklarla bağlantısız çıktığını söyledi. Ryder, yine de birçok olayın tam olarak netleştirilemediğini belirtti.