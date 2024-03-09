Şüpheli kokulara, çığlık atan küçük çocuklara ve göz kamaştıran güneş ışığına rağmen ağrısız bir seyahat mümkün.

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Migreniniz varsa beyniniz dış dünyaya karşı aşırı duyarlıdır. Bu nörolojik durum, başınızın dönmesine, midenizin bulanmasına ve ışıklara, kokulara, seslere karşı aşırı duyarlı olmanıza neden olabilir. Tüm bunlar yüzünden ortalama bir uçak yolculuğu, sizin için türlü tetikleyicilere maruz kalmak anlamına gelebilir. Çünkü genellikle şüpheli kokular, çığlık atan küçük çocuklar ve ara sıra gözünüze giren güneş ışığıyla çevrelenirsiniz.

Uçakla uzun süre seyahat etmek hemen herkes için berbattır, ancak migreniniz varsa bu tam anlamıyla bir cehennemdir. Neyse ki uzmanlara göre uçakta gelen migren ataklarını önlemenin yolları var.

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İlaçlarınızı yanınıza alın

Migreni olan pek çok kişi için zonklama başlar başlamaz ilaç almak genellikle durumun daha da kötüleşmesini önler. Bu nedenle ilaçlarınızı el çantanızda kolay erişebileceğiniz bir yerde saklamanızda yarar var.

Koruyucular bulundurun

Uçaklarda sıklıkla karşılaştığınız sert ışıklandırma ve yüksek sesler (örneğin, pencere gölgeliğini yukarı ve aşağı iterek zaman geçirmeyi seven bir koltuk arkadaşı) migreni olan birçok insan için rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, yanınızda rahatsız edici uyaranların yoğunluğunu azaltabilecek ürünler (göz maskesi ve kulak tıkaçları) bulundurun.

Havaalanına gitmeden önce yemek yiyin ve yanınıza birkaç atıştırmalık alın

Öğün atlamak veya normalde evde yapmayacağınız biçimde atıştırma yapmak da bir migren atağını tetikleyebilir. Örneğin sabah uçuşu için havaalanına gittiğinizde ve her zamanki kahvaltınızı ihmal ettiğinizde kan şekeriniz düşebilir. Bu da yaygın bir migren tetikleyicisidir. Dolayısıyla uçuş boyunca tok kalmak için el çantanızda protein açısından zengin birkaç atıştırmalık bulundurabilirsiniz.

Güvenlikten geçtikten sonra sıvı almayı deneyin

Dehidrasyon bazen migren atağından önce gelir ve bazı araştırmalar, su içmenin migren atağı olasılığını azaltabileceğini gösteriyor. Ayrıca uzmanlar sıvı eksikliğinin ağrı duyarlılığınızı da artırabileceğini, dolayısıyla herhangi bir semptomun daha da kötü hissettirebileceğini söylüyor. Ancak susuz kalmamak için uçuş görevlisinin size verdiği küçük bardak sudan daha fazlasına ihtiyacınız olacağını unutmayın.

Kendinize iyi bakın

Bunların bir kısmının tamamen sizin kontrolünüz dışında olduğunu hatırlamak da önemli. Her şeyi ‘doğru’ yapsanız da bazen uçağınız indiğinde hala cehennem gibi hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, iyileşmek için biraz dinlenmeye zaman ayırın.