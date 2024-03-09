Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,29, gram altın yüzde 7,81 değer kazandı.

Fotoğraf: Canva

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 7,81 kazançla 2.235 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 1,29 artışla 31,9620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 35,0400 lira oldu.

Geçen hafta 39,6890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,95 artarak 41,2570 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,41 yükselişle 36,6900 liradan alıcı buldu.