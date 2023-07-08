Akşam Postası / 8 Temmuz 2023

Döviz arayışı: Mehmet Şimşek, Katar yolcusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Katar’a gidecek.

Kılıçdaroğlu değişim için yine ‘güvenli liman’a işaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa talebinin hakarete vardığını belirterek, “Partimi güvenli limana götüreceğim ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım” dedi.

Merkez Bankası’ndan yeni ‘sadeleştirme’ adımı

Merkez Bankası, TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranı yüzde 60’ın altındaki bankalar için ilave zorunlu karşılık uygulamasında oranı indirdi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 30 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Yaşlı ve engelli aylıklarına zam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaşlı aylığının 2 bin 348, yüzde 40-69 engelli aylığının 1874, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının ise 2 bin 811 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Borsa İstanbul’da dün en çok kazandıran hisseler

Seçimden sonra yükselen Borsa İstanbul, bu görünümünü koruyor.