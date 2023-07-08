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Eski antrenörü: Fenerbahçe, Arda Güler’i tesadüfen keşfetti

Eski antrenörü İsmail Erel, Fenerbahçe’nin, Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki futbolcu Arda Güler’i tesadüfen keşfettiğini söyledi.

Fotoğraf: Arşiv

Güler, futbola Gençlerbirliği’nin altyapısında başladı. 2014-2019 arasında Gençlerbirliği’nde bulunan Güler, 2019’da Fenerbahçe’nin altyapısına transfer oldu.


İHA’nın haberine Güler, Fenerbahçe tarafından tesadüfen keşfedilmiş.

İHA’ya konuşan Güler’in Gençlerbirliği’ndeki hocası İsmail Erel, Fenerbahçe’nin Güler’i keşfetmesiyle ilgili şöyle konuştu: “U14 Akademi Ligi’ndeyken iç sahada Osmanlıspor’la karşılaşmamız vardı. Bu müsabaka, Fenerbahçe’nin scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Osmanlıspor’un bir oyuncusunu izlemeye gelmişler fakat tesadüfen Arda’yı raporlamışlar.”

Arda Güler resmen Real Madrid’de

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