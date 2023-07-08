BBC’den İstanbul Modern belgeseli

Yeni müze binasının açılışı dünya basınında yankı buldu. BBC News, dünyanın en ilham verici müzelerini mercek altına aldığı ‘Inside Museums‘ adlı belgesel serisinin ilk bölümünü İstanbul Modern’e ayırdı.

Sanat eleştirmeni Alastair Sooke’un hazırladığı 24 dakikalık BBC belgeselinde, İstanbul Modern’in yeni müze binası, mimarı Renzo Piano’nun anlatımıyla aktarılıyor. Ayrıca koleksiyon sergisinde yer alan sanatçılarla söyleşiler üzerinden Türkiye sanatında yolculuğa çıkılıyor.

Belgeselde, Alastair Sooke ‘kültürlerin eşsiz buluşma noktası’ olarak tanımladığı İstanbul’dan doğan sanatı bu kadar özel kılan unsurların ne olduğunu keşfetmeye çalışıyor. Sooke bu keşfi Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının gözünden aktarıyor.

‘Uçan bir gemi’

İstanbul Modern’in yeni müze binası, dünya basınında yankı buldu.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden The New York Times’ta, açılış sergilerinin modern sanatı onurlandırdığına dikkat çekildi.

İtalyan gazetesi La Repubblica’da bina ‘uçan bir gemi’ye benzetilerek ‘ışık ve suyun dansı’ olarak betimledi.

Aynı yazıda, Piano’nun, İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı için ‘yalnızca İstanbul Modern’in değil, aynı zamanda tüm İstanbul’un kraliçesi’ dediğine de yer verildi.

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung’da, İstanbul Modern ‘Türkiye’nin Centre Pompidou’su‘ olarak tanımlandı. Yazıda, yeni müze binasının sade ve zarif bir mimariye sahip olduğu aktarılırken, koleksiyon sergisinin de 1945’ten bu yana Türkiye’de sanatın geçirdiği birçok evreye neredeyse eksiksiz bir genel bakış sunduğu belirtildi.