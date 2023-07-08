Merkez Bankası’ndan yeni ‘sadeleştirme’ adımı

Merkez Bankası, TL mevduatların toplam mevduat içindeki oranı yüzde 60’ın altındaki bankalar için ilave zorunlu karşılık uygulamasında oranı indirdi.

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Yeni ekonomi yönetimin göreve gelmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası’nın faiz kararıyla birlikte ‘liralaşma’ adı altında yapılan düzenlemelerin akıbetine çevrilmişti.

MB’nin faiz kararı beklentinin altında kalırken, iktidarın bankalara getirdiği düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.

İlk olarak 25 Haziran’da, bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’tan yüzde 57’ye çekilmiş, yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirilmişti.

Şimdi de aynı değişiklik mevduatlarda yapıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, bankaların TL mevduatlarının toplam mevduat içindeki oranının yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirildi.

Ayrıca Resmi Gazete’de, ilgili yönetmeliğe şu ifadenin de eklendiği belirtildi: “Bu fıkrada yer alan ilave oran, gerçek ve tüzel kişi için ayrı ayrı ilgili hesaplama tarihi ve öncesindeki son iki hesaplama tarihi itibarıyla hesaplanan Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından yüksek olanı dikkate alınarak uygulanır.”