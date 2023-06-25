MB’den bankacılığa yönelik ilk ‘sadeleştirme’ adımı

Merkez Bankası, bankalar için uygulanan menkul kıymet tesis düzenlemesini gevşetti. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye indirildi. Yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara için menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10’dan yüzde 5’e çekildi.

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Yeni ekonomi yönetimin göreve gelmesiyle birlikte gözler Merkez Bankası’nın faiz kararıyla birlikte ‘liralaşma’ adı altında yapılan düzenlemelerin akıbetine çevrilmişti.

MB’nin faiz kararı beklentinin altında kalırken, iktidarın bankalara getirdiği düzenlemelerde de değişikliğe gidildi.

MB’nin açıklamasına göre liralaşmada ‘yüzde 70 TL’ hedefi korunurken, bunu tutturamayan bankaların menkul kıymet tesisi yükü azaltıldı. Bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60’dan yüzde 57’ye çekildi. Yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirildi.