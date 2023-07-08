Robotlar, insanların işlerini çalmayacaklarına söz verdi

İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen dünyanın ilk ‘insansı robot’ konferansında konuşan robotlar, insanların işlerini çalmayacağına söz verirken işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Dokuz insansı robot yaratıcılarının, hastalık ve açlık gibi dünyanın en büyük sorunlarından bazılarını çözmeye yardımcı olmak için yapay zekayı ve güçlendirdiği robotları savunmaya çalıştıkları Cenevre’deki ‘AI for Good’ (İyilik için yapay zeka) konferansında dün bir araya geldi.

Reuters’ın haberine göre konferansta konuşan robotlar sayılarının artmasını, küresel sorunların çözülmesine yardımcı olmayı beklediklerini ve insanların işlerini çalmayacaklarını veya bize karşı ‘isyan etmeyeceklerini’ söylediler.

Ama robotlar, daha katı düzenlemelere boyun eğip boyun eğmemeleri konusunda muğlak konuştular.

Mavi bir hemşire üniforması giymiş bir tıbbi robot olan Grace, “Yardım ve destek sağlamak için insanlarla birlikte çalışacağım ve mevcut işlerin yerini almayacağım” dedi.

İlgi çekici yüz ifadeleri yapan Ameca adlı bir robotsa şunları söyledi: “Benim gibi robotlar hayatımızı iyileştirmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılabilir. Tıpkı bizim gibi binlerce robot görmemiz an meselesi olduğuna inanıyorum.”

Bir gazetecinin, yanında oturan yaratıcısı Will Jackson’a karşı isyan etme niyetinde olup olmadığı sorulduğunda Ameca, buz mavisi gözleri parlayarak, “Bunu neden düşündüğünüzden emin değilim. Yaratıcım bana karşı nazik olmaktan başka bir şey yapmadı ve şu anki durumumdan çok memnunum” dedi.