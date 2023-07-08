Nihat Boyner’in eski hizmetlisi tazminat davasını kazandı

CANAN COŞKUN

Boyner ailesinden Nihat Boyner’in evinde 11 yıl çalışan hizmetli Gülper Şeren, haksız bir şekilde işten çıkarıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasını kazandı. Şeren’in 11 yıl boyunca kesintisiz olarak çalıştığı mahkeme tarafından tespit edildiği için Boyner karar kesinleşince Sosyal Güvenlik Kurumu’na primleri ödeyecek.

Fotoğraf: AA

Gülper Şeren, Nihat Boyner’in yanında çalışmaya Eylül 2004’te başladı. Ev işlerini yapan Şeren, 2014 sonunda bel fıtığı oldu. Bu durumu Boyner’e bildiren Şeren ameliyat olmak için izin istedi. Boyner, evdeki işlerin aksayacağı gerekçesiyle Şeren’den ameliyatı ertelemesini istedi, Şeren de bir süre ameliyatı erteledi. Durumu ağırlaşan Şeren, 17 Ocak 2015’te ameliyat oldu. Nihat Boyner, Şeren’i altı gün sonra işten çıkardı.

‘Aile bireyi gibi davranıldı’

Gülper Şeren, 11 yıl boyunca kesintisiz çalışması sebebiyle sigorta primlerinin ödenmesini istediği için işten çıkarıldığını savunarak dava açtı. Nihat Boyner’in avukatı cevap dilekçesinde Şeren’in toplamda yaklaşık altı yıl çalıştığını, sık sık yurt dışına çıktığı için bunun sürekli bir çalışma ilişkisi olmadığını öne sürdü. Şeren’in kendi isteğiyle sigorta primini elden aldığını savunan avukat, Şeren’e ‘aile bireyi gibi davranıldığı için’ her istediğinde izin de verildiğini belirtti.

‘Yıpratmaya çalışıyor’

Buna karşılık Şeren, çalıştığı dönemde yıllık izin kullanamadığını belirtti.

Sonuçta Şeren tazminat davasını kazandı ve 11 yıllık hizmetinin tespit edilmesi için bir dava daha açtı.

Bu davaya yanıt veren Boyner’in avukatı, Şeren’in Boyner’i bu türden davalarla yıpratmaya çalıştığını öne sürdü. Avukatı Nihat Boyner’in yurt dışında olduğu zamanlarda Gülper Şeren’in de izinli olduğunu belirtti.

Mahkeme, Boyner’in yurt dışına çıkış kayıtlarını göz önünde bulundurarak Gülper Şeren’in hangi tarihler arasında çalıştığını tespit ettirdi.

Kararın kesinleşmesinden sonra Nihat Boyner, Gülper Şeren’in sigorta primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecek.