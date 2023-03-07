Akşam Postası / 7 Mart 2023

Kılıçdaroğlu’ndan CHP kürsüsüne veda: Başlıyoruz

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüden veda konuşması yaparak ”Bu deliliği hep birlikte bitireceğiz” dedi.

‘Millet ittifakı’nda ‘artçı’ çıkışmalar

‘Altılı masa‘daki genel başkanlar arasında geçtiğini öne sürdüğü bir tartışmayı paylaşan CHP’nin eski İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş’a İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ‘trol’ dedi.

Bahçeli: Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir takım da yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Amed diye bir yer yoktur, Amedspor diye bir takım da yoktur” dedi.

BM tahmini: Depremlerin faturası 100 milyar doları geçecek

Binleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), Kahramanmaraş merkezli depremlerin faturasının 100 milyar doları (yaklaşık 2 trilyon lira) geçeceğini duyurdu.

CHP’li Altay: TSK yetişseydi en az 10 bin kişi hayattaydı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, deprem öncesi ihmaller ve sonrasındaki ‘beceriksizliğin’ ölü sayısını çok daha artırdığını belirterek, “İlk gün Türk Silahlı Kuvvetleri, madenciler oraya yetiştirilebilseydi bugün ölmüş en az 10 bin kişi hayatta olacaktı” dedi.

Deprem bölgesinde 232 bin bina yıkık ve yıkılacak

Deprem bölgesindeki 11 şehirde yıkık ve acil yıkılacak (ağır hasarlı) bina sayısı 232 bin olarak güncellendi.

İstanbul’un zemin etüdü: Altı bölgede sıvılaşma riski

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul’da Büyükçekmece ve Küçükçekmece göllerinin çevresi, Ayamama Vadisi, Veli Efendi, Zeytinburnu’nun bazı alanları, Haliç çevresi ve Kadıköy Kurbağalıdere’de sıvılaşma riskinin yüksek olduğunu söyledi.