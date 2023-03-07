Eski Ülkü Ocakları başkanından mafya duyumu: Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacak

Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Alaattin Aldemir, seçim süresince millet ittifakı liderlerinin can güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Aldemir ”Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ocak’ta partisinin grup toplantısında kendisine suikast ihbarları geldiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu bu ihbarlara sebep olarak Hazine’den sermaye gruplarına aktarılan 418 milyar dolara ilişkin açıklamalarını göstermişti.

Dün Kılıçdaroğlu’nun millet ittifakının adayı ilan edilmesi sonrası seçim sürecindeki güvenlik konusu bir kez daha gündeme geldi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan eski Ülkü Ocakları başkanı Aldemir kendisine ‘duyum’ geldiğini belirterek yetkilileri uyardı:

“Diyorlar ki ‘Sandık güvenliği’. Sandık güvenliğinden önce millet ittifakını oluşturan liderlerin can güvenliği…

Bir mafya grubu üzerinden Kılıçdaroğlu’na hamle yapılacağıyla ilgili duyumlarım var. Devlet görevlilerini göreve çağırıyorum. Hepsi ortağı olur bu işin. Genel başkana haber vermeden ben bunu sizinle paylaşıyorum. Bir mafya grubunun üzerinden, Sinan’a (öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş) yaptıkları gibi bir uyuşturucu grubu üzerinden bir şeyler duyuyorum liderlere yönelik, sakın ha. Sakın ha. Bu ateş hepimizi yakar. Çok açık söylüyorum.”

Sinan Ateş cinayeti

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçi olduğu belirtilen Eray Özyağcı’ysa cinayetten 35 gün sonra yakalanıp 8 Şubat’ta tutuklanmıştı.