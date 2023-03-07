CHP’li Altay: TSK yetişseydi en az 10 bin kişi hayattaydı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, deprem öncesi ihmaller ve sonrasındaki ‘beceriksizliğin’ ölü sayısını çok daha artırdığını belirterek, “İlk gün Türk Silahlı Kuvvetleri, madenciler oraya yetiştirilebilseydi bugün ölmüş en az 10 bin kişi hayatta olacaktı” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı sayısı 46 bin 104’e çıktı.

ANKA’nın haberine göre Altay’ın Meclis’teki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Sonuçların yıkıcılığı ve ağırlığı depremin şiddet ve büyüklüğünden değil. Sonuçların yıkıcılığı ve ağırlığı deprem öncesi ihmal, deprem sonrası maalesef beceriksizlik. Bunu bir siyasi polemik olsun, buradan bir şey üretelim diye söyleyen namerttir.

*Sayın cumhurbaşkanının (Tayyip Erdoğan) da kabul ettiği gibi bizim özellikle ilk iki günle ilgili vatandaşlardan bize gelen, benim bizzat ikinci günde oraya gittiğimde yaşadıklarımızdan, gördüklerimizden kaynaklı feryadımızdır. Bizim feryadımız vatandaşın sesiydi. Ama cumhurbaşkanı bize hakaretamiz laflar ederek bizim gördüğümüz gerçekleri kamuoyuyla paylaşmamızı yadırgadı.

*(Erdoğan )Biz söyleyince bize hakaret ettin sonra Adıyaman’da niye bizim söylediğimizi tekrar ettin?

*50 bini aşkın insan ölmüş, bir valiniz de, “Ölü sayısı bu açıklananın üç katı” dedi. Gerçekleri gizlememek lazım. Deprem öncesi ihmaller sonrası beceriksizlik, izansızlık ve özensizlikten dolayı ölü sayımız depremin vurduğundan fazla olmuştur. Yani depremin şiddet ve büyüklüğünden ziyade öncesi ihmal sonrası beceriksizlikten dolayı daha çok insanımız canını kaybetti.

*İlk gün Türk Silahlı Kuvvetleri, madenciler oraya yetiştirilebilseydi bugün ölmüş en az 10 bin kişi hayatta olacaktı. Bunun bir bedeli olmamalı mı?