Türkiye siyaseti yabancı gazetecileri yine şaşırttı: Ani virajlarla dolu, hiç sıkıcılaşmıyor

EMRE ZOR

Altılı masanın dağılıp yeniden birleşmesi ve İYİ Parti’nin adaylığına karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesi Türkiye’yi takip eden gazeteci ve gözlemcileri yine şaşırttı.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.

Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.

Altılı masanın dağılıp kısa sürede yeniden birleşmesiyse yabancı gazeteci ve gözlemcilerin ‘kafasını karıştırdı.’

Türkiye siyasetini yakından izleyen bazı isimlerin paylaşımları şöyle:

The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski: ‘‘Bildiğimizi bildiğimiz şeyler var, bilmediğimizi bildiğimiz şeyler var ve bilmediğimizi de bilmediğimiz şeyler var; bir de Türk muhalefeti var.’’

There are known knowns, there are known unknowns, there are unknown unknowns, and then there’s Turkish opposition politics. — Piotr Zalewski (@p_zalewski) March 6, 2023

New York’taki Brooklyn College’de çalışan doçent Louis Fishman: ‘‘Türk siyaseti ani virajlarla dolu, hiç sıkıcılaşmıyor.’’

Here is the visual I described earlier, now got a screenshot of it; Turkish politics are never boring and always bring new twists (now let's see if Elon has fixed Twitter, I uploaded it earlier). pic.twitter.com/ff5jlsO4v0 — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 6, 2023

Serbest gazeteci David Lepeska: ‘‘İşte Başlıyoruz!’’

France24 gazetesi Türkiye muhabiri Ludovic de Foucaud: ‘‘Erdoğan’la Kılıçdaroğlu ateş ve buz gibi. Türk seçmenin 14 Mayıs’ta gerçek bir alternatifi olacak.’’

Erdoğan VS Kiliçdaroğlu c’est le feu et la glace, les électeurs turcs se verront proposer une vraie alternative le 14 mai prochain @nabia_makhloufi #F24 pic.twitter.com/5NPpsR3gJB — Ludovic de Foucaud (@ludovicdf) March 6, 2023

New York Times İstanbul muhabiri Ben Hubbard: ‘‘Haftasonu draması bitti.’’

Turkey's political opposition chooses a candidate to vie with Erdogan for the presidency (after some weekend drama).https://t.co/efPuTx6WRF — Ben Hubbard (@NYTBen) March 6, 2023

Ortadoğu üzerine çalışan St. Lawrence University’de tarih profesörü Howard Eissenstat: ‘‘Seçimin mahiyeti değişmedi: AKP’ye evet mi, hayır mı?’’

The election was and remains a referendum on AKP rule. — Howard Eissenstat (@heissenstat) March 6, 2023

The Independent gazetesi dış haberler muhabiri Borzou Daragahi: ‘‘Kılıçdaroğlu tam bir stratejist ama karizmatik değil. Ancak belki de Türkler, 20 yıllık Erdoğan iktidarından sonra popülist gösterişlerden bıkmıştır.’’

Finally Kemal Kilicdaroglu named main opposition candidate against Erdogan for 14 May elections. The 72-year-old party leader is a gifted strategist, but lacks charisma. But maybe Turks are a bit tired of populist bombast after 20 years of Erdogan https://t.co/8KWupRo5rV — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) March 6, 2023

Araştırmacı Mathieu Gallard: ‘‘Ve psikodrama biter.’’

🇹🇷🗳️ Fin du psychodrame : la leader du IYI Party (droite nationaliste) Meral Aksener rejoint l'Alliance de la Nation (les 6 partis anti-Erdogan) et soutiendra le leader du CHP (centre-gauche nationaliste) Kemal Kılıçdaroglu comme candidat à la présidence. https://t.co/nt7B2BGPnq — mathieu gallard (@mathieugallard) March 6, 2023

Analist Toni Alaranta: ‘‘Ilımlı yaklaşımıyla epey heterojen bir grubu birleştirdiği için Kılıçdaroğlu’nu tebrik etmeliyiz. Ancak asıl mücadele şimdi başlıyor.’’

Already at this stage we should congratulate K. Kilicdaroglu for keeping a highly heterogenous band together with his moderate approach. But now the real battle starts. — Toni Alaranta (@ToniAlaranta) March 6, 2023

Kanadalı gazeteci Nick Ashdown: ‘‘Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması birçok seçmenin kararını etkileyebilir. Ancak Erdoğan’ı da Ecevit’i de seçmiş bir ülke bu. Her şey mümkün.’’

There is widespread casual & official discrimination against Alevis in Turkey, and this will definitely be an issue for many voters, but elections in Turkey are notoriously hard to predict. This is the country that voted for Erdoğan but also for Ecevit. Anything is possible. — Nick Ashdown (@Nick_Ashdown) March 6, 2023

Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye: ‘‘Akşener’in dönüşü İyi Parti için gerçek bir intihar ama Millet İttifakının hayrına.’’

If Akşener’s Friday decision to leave Table-of-Six was “IYI-party opportunism & potential king-making at the risk of drowning Turkey’s 🇹🇷opposition” . . . then today’s decision by Akşener to return is “true electoral suicide for IYI, but for the better of the Nation’s Alliance”❗️ https://t.co/VgW71U1Qdu — Samuel Doveri Vesterbye (@SamuelJsdv) March 6, 2023

Analist Yannis Koutsomitis: ‘‘Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’tan çarşı usulü son dakika pazarlığı.’’