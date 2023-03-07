Türkiye siyaseti yabancı gazetecileri yine şaşırttı: Ani virajlarla dolu, hiç sıkıcılaşmıyor

EMRE ZOR
Altılı masanın dağılıp yeniden birleşmesi ve İYİ Parti’nin adaylığına karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday ilan edilmesi Türkiye’yi takip eden gazeteci ve gözlemcileri yine şaşırttı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmeyerek altılı masayı terk eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı adaylığa çağırmıştı.
Bu çıkış, millet ittifakında krize dönüşmüştü. Kriz dün, Kılıçdaroğlu’nun ortak aday, İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterileceği bir formülle aşıldı.
Altılı masanın dağılıp kısa sürede yeniden birleşmesiyse yabancı gazeteci ve gözlemcilerin ‘kafasını karıştırdı.’
Türkiye siyasetini yakından izleyen bazı isimlerin paylaşımları şöyle:
The Economist’in Türkiye muhabiri Piotr Zalewski: ‘‘Bildiğimizi bildiğimiz şeyler var, bilmediğimizi bildiğimiz şeyler var ve bilmediğimizi de bilmediğimiz şeyler var; bir de Türk muhalefeti var.’’
New York’taki Brooklyn College’de çalışan doçent Louis Fishman: ‘‘Türk siyaseti ani virajlarla dolu, hiç sıkıcılaşmıyor.’’
Serbest gazeteci David Lepeska: ‘‘İşte Başlıyoruz!’’
France24 gazetesi Türkiye muhabiri Ludovic de Foucaud: ‘‘Erdoğan’la Kılıçdaroğlu ateş ve buz gibi. Türk seçmenin 14 Mayıs’ta gerçek bir alternatifi olacak.’’
New York Times İstanbul muhabiri Ben Hubbard: ‘‘Haftasonu draması bitti.’’
Ortadoğu üzerine çalışan St. Lawrence University’de tarih profesörü Howard Eissenstat: ‘‘Seçimin mahiyeti değişmedi: AKP’ye evet mi, hayır mı?’’
The Independent gazetesi dış haberler muhabiri Borzou Daragahi: ‘‘Kılıçdaroğlu tam bir stratejist ama karizmatik değil. Ancak belki de Türkler, 20 yıllık Erdoğan iktidarından sonra popülist gösterişlerden bıkmıştır.’’
Araştırmacı Mathieu Gallard: ‘‘Ve psikodrama biter.’’
Analist Toni Alaranta: ‘‘Ilımlı yaklaşımıyla epey heterojen bir grubu birleştirdiği için Kılıçdaroğlu’nu tebrik etmeliyiz. Ancak asıl mücadele şimdi başlıyor.’’
Kanadalı gazeteci Nick Ashdown: ‘‘Kılıçdaroğlu’nun Alevi olması birçok seçmenin kararını etkileyebilir. Ancak Erdoğan’ı da Ecevit’i de seçmiş bir ülke bu. Her şey mümkün.’’
Avrupa Komşuluk Konseyi Direktörü Samuel Doveri Vesterbye: ‘‘Akşener’in dönüşü İyi Parti için gerçek bir intihar ama Millet İttifakının hayrına.’’
Analist Yannis Koutsomitis: ‘‘Akşener, İmamoğlu ve Yavaş’tan çarşı usulü son dakika pazarlığı.’’