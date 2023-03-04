Akşener yabancı gazetecileri de ‘şoke etti’: Ölümcül bir siyasi hata

EMRE ZOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip altılı masayı terk edince yabancı gazeteciler ve gözlemciler de şaşakaldı.
Türkiye siyasetini yakından izleyen bazı isimlerin paylaşımları şöyle:
Serbest gazeteci David Lepeska: “Tüm olası adaylar sorunlu.”
Ekonomist Timothy Ash: “Herkes paralize oldu. Bundan sonra ne olacağını kimse kestiremiyor.”
Analist Erik Meyersson: “İşler boka sardı.”
Washington Post İstanbul muhabiri Jared Malsin: ‘‘Muhalefet, tam da Erdoğan’ı devirme şansının yükseldiği bir seçimin arifesinde kaosa sürüklendi.’’
Le Monde İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier: “Erdoğan şimdi ellerini ovuşturuyordur.’’
The Economist’in eski Türkiye muhabiri, Al-Monitor yazarı Amberin Zaman: ‘‘Muhalefet bölündü. Erdoğan büyük ihtimalle ayran içerek kutlama yapıyordur’’
İstanbul merkezli bağımsız gazeteci Paul Benjamin Osterlund: “Meral Akşener’den ölümcül bir siyasi hata.”
Tarihçi Ryan Gingeras: “Bu olay, Türk siyasetini yorumlama veya tahmin etme becerime ilişkin kaygılarımı doğruluyor.’’
Ortadoğu üzerine çalışmalar yürüten James Ryan: “Bu ayrılık sadece mayısta Erdoğan’ı yenmeyi zorlaştırır. Meral Akşener’in önceliği Erdoğan’ı yenmek gibi gözükmüyor.’’
Çılgınlık!
New York’taki Brooklyn College’de çalışan doçent Louis Fishman: ‘‘Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu desteklememe hakkı elbet var. Ancak mutabakat metnini dahi imzaladıktan sonra son dakika bu kararı vermesi çılgınlık. Kaybı, kazancından büyük olacak.’’
Kanadalı gazeteci Kristina Jovanovski: ‘‘Muhalefet bölündü, seçimlerin mayısta olması artık daha olası.’’
CNN News ve Washington Post köşe yazarı Frida Ghitis: ‘‘Türkiye’de muhalefet yumruk yumruğa.’’
Türkiye üzerine çalışmalar yürüten Stockholm Üniversitesi’nden Paul.T Levin: ‘‘Muhalefet seçimlerde kazanamamak için her şeyi yapıyor.’’
Gazeteci Thomas Van Linge: ‘‘Türk muhalefeti… Karman çorman.’’