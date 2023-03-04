Akşener yabancı gazetecileri de ‘şoke etti’: Ölümcül bir siyasi hata

EMRE ZOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ‘dayatma’ olarak niteleyip altılı masayı terk edince yabancı gazeteciler ve gözlemciler de şaşakaldı.

Türkiye siyasetini yakından izleyen bazı isimlerin paylaşımları şöyle:

Serbest gazeteci David Lepeska: “Tüm olası adaylar sorunlu.”

Turkey's opposition in a tough spot; all potential candidates are problematic. KK inspires no one & has always polled worst. Aksener & Yavas will drive away Kurds. Imamo could be banned or in prison, or both, by the election. Anybody else would be unlikely to get enough votes. — David Lepeska (@dlepeska) March 4, 2023

Ekonomist Timothy Ash: “Herkes paralize oldu. Bundan sonra ne olacağını kimse kestiremiyor.”

The irony now in Turkey, despite all the focus on elections for months now, no one expected this move by Aksener, now everyone is paralysed and cannot think what happens next. How do you say Black Swan Event in Turkish? — Timothy Ash (@tashecon) March 3, 2023

Analist Erik Meyersson: “İşler boka sardı.”

What a shitshow https://t.co/2o6SliQqR5 — Erik Meyersson (@emeyersson) March 3, 2023

Washington Post İstanbul muhabiri Jared Malsin: ‘‘Muhalefet, tam da Erdoğan’ı devirme şansının yükseldiği bir seçimin arifesinde kaosa sürüklendi.’’

Aksener’s decision (over her refusal to consent to the elderly Kemal Kilicdaroglu as the opposition’s presidential candidate) leaves the Turkish opposition in turmoil on the eve of an election where they had a real shot of unseating Erdogan. — Jared Malsin (@jmalsin) March 3, 2023

Le Monde İstanbul muhabiri Nicolas Bourcier: “Erdoğan şimdi ellerini ovuşturuyordur.’’

#Opposition Meral Aksener et son parti IYI ont décidé de renverser la Table des Six et de dire "non" à la candidature de Kılıçdaroğlu. Lors d'une réunion, elle a appelé Yavaş et İmamoğlu à se présenter. On attend une déclaration. Pour l'heure, Erdogan doit se frotter les mains. https://t.co/b4vRRZ8n3E — Nicolas Bourcier (@NicolasBourcier) March 3, 2023

The Economist’in eski Türkiye muhabiri, Al-Monitor yazarı Amberin Zaman: ‘‘Muhalefet bölündü. Erdoğan büyük ihtimalle ayran içerek kutlama yapıyordur’’

Opposition Good Party leader Meral Aksener says personal ambitions trumped peoples' interests presaging her rejection of Kemal Kilicdaroglu's candidacy. Opposition split, Erdogan probably downing celebratory ayran. — Amberin Zaman (@amberinzaman) March 3, 2023

İstanbul merkezli bağımsız gazeteci Paul Benjamin Osterlund: “Meral Akşener’den ölümcül bir siyasi hata.”

Meral Akşener made a fatal political mistake. She left the opposition alliance opposed to Kemal Kılıçdaroğlu’s candidacy and called upon Mansur Yavaş and Ekrem İmamoğlu to stand as the candidate, but both have subsequently announced their support for Kılıçdaroğlu. https://t.co/jeXB5RvuSn — Paul Benjamin Osterlund (@Paul_Osterlund) March 3, 2023

Tarihçi Ryan Gingeras: “Bu olay, Türk siyasetini yorumlama veya tahmin etme becerime ilişkin kaygılarımı doğruluyor.’’

Today's events confirms my heavy apprehensions regarding my abilities to interpret or predict outcomes in Turkish domestic politics. — Ryan Gingeras (@nords41) March 3, 2023

Ortadoğu üzerine çalışmalar yürüten James Ryan: “Bu ayrılık sadece mayısta Erdoğan’ı yenmeyi zorlaştırır. Meral Akşener’in önceliği Erdoğan’ı yenmek gibi gözükmüyor.’’

Perhaps she thought İP would get more as a “free agent” than as a coalition partner. Perhaps she saw that CHP would have to promise HDP something at some point and couldn’t countenance that eventuality. Either way, it doesn’t seem like she’s prioritizing defeating RTE. — James Ryan (@jdryan08) March 3, 2023

Çılgınlık!

New York’taki Brooklyn College’de çalışan doçent Louis Fishman: ‘‘Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu desteklememe hakkı elbet var. Ancak mutabakat metnini dahi imzaladıktan sonra son dakika bu kararı vermesi çılgınlık. Kaybı, kazancından büyük olacak.’’

Now there are over 630,000 tweets about Meral Aksener. Many are very upset. She certainly has a right not to support Kilicdaroglu, but waiting until the last minute and after signing an agreement seems especially outrageous. She's likely to lose more from this than she will gain. — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 3, 2023

Kanadalı gazeteci Kristina Jovanovski: ‘‘Muhalefet bölündü, seçimlerin mayısta olması artık daha olası.’’

May elections in Turkey feel more likely now with the opposition split. — Kristina Jovanovski (@kjovano) March 3, 2023

CNN News ve Washington Post köşe yazarı Frida Ghitis: ‘‘Türkiye’de muhalefet yumruk yumruğa.’’

Turkish opposition leaders sparring https://t.co/HmlwJZk1hb — Frida Ghitis (@FridaGhitis) March 3, 2023

Türkiye üzerine çalışmalar yürüten Stockholm Üniversitesi’nden Paul.T Levin: ‘‘Muhalefet seçimlerde kazanamamak için her şeyi yapıyor.’’

The Turkish opposition is doing all it can to make sure it doesn’t win in the upcoming elections. https://t.co/m6svFqHcr1 — Paul T. Levin (@PaulTLevin) March 3, 2023

Gazeteci Thomas Van Linge: ‘‘Türk muhalefeti… Karman çorman.’’