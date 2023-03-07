Kılıçdaroğlu’ndan ilk seçim posteri: Hande Kader de var başörtülü öğrenci de

‘Millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için yapılan afişte yakılarak öldürülen trans kadın aktivist Hande Kader’e de yer verildi türbanlı bir öğrenciye de.

Kılıçdaroğlu dün ‘millet ittifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti. Bugün de parti grubuna son kez seslendi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçim için kolları sıvayan kampanya ekibi de iKılıçdaroğlu’nun ilk posterini paylaştı.

Birçok CHP’linin paylaştığı afişte Hande Kader, Ali İsmail Korkmaz, Enes Kara, Sinan Ateş, Andımız, 128 milyar dolar, deprem vergileri, sağlıkçılar, bacakları kesilen yavru köpek, Boğaziçi direnişi, depremde hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan baba, çiftçiler ve Türk Lirası da yer aldı.

*Ali İsmail Korkmaz Gezi eylemleri sırasında polis ve esnaf tarafından öldüresiye dövüldükten sonra yaşamını yitirmişti.

* Enes Kara Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyken cemaat yurdunda maruz kaldığı baskı ve gelecek kaygısından dolayı 20 yaşında intihar etmişti.

*Eski Ülkü Ocakları genel başkanı Sinan Ateş, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

*Trans kadın aktivist Hande Kader, İstanbul’da öldürülmüş ve cansız bedeni yakılmış halde bulunmuştu.

*Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunup İstanbul’da ameliyat edilen yavru köpek kurtarılamamıştı.