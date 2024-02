Akşam Postası / 5 Şubat 2024

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 129

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 129,11 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ocakta aylık yüzde 9,38 arttı.

Deutsche Bank da Karahan’dan şahin duruş bekliyor

Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) Fatih Karahan başkanlığında bu yıl faiz indirimine gitmeyeceğini, hatta faiz artıracağını öngördü.

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

TL zorunlu karşılıklara faiz uygulanacak

Merkez Bankası (MB) parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Döviz dönüşümlü KKM’de tarih uzatıldı

Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) tarih uzatıldı.

Fed: Kararlarımızda siyaseti dikkate almıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek dikkatli hareket edeceklerini belirtti.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 478’e yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e çıktı.

Şili’deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 110’a yükseldi

Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 110’a yükseldi.

2024 Grammy Ödülleri: Taylor Swift tarihe geçti

‘Müzik dünyasının en önemlisi’ olarak bilinen Grammy Ödülleri’ne bu yıl kadın şarkıcılar damga vurdu. Taylor Swift ‘yılın albümü’ ödülünü dördüncü kez kazanarak tarihe geçti.

Last of Us’ın yapımcısı üçüncü oyunu ‘çıtlattı’

Last of Us oyun serisinin yapımcısı Naughty Dog stüdyosunun eş direktörü Neil Druckmann, üçüncü oyun için kafasında bir ‘konsept’ bulunduğunu söyledi.

Baldur’s Gate 3 severler için 12 oyun önerisi

Yılın oyunu dahil çok sayıda ödülü kazanan Baldur’s Gate 3’ün sevenlerinin benzer tadı alabileceği oyunları listeledik.