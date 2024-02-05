Fed: Kararlarımızda siyaseti dikkate almıyoruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek dikkatli hareket edeceklerini belirtti.

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Powell, CBS televizyonunda yayınlanan ’60 Dakika’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun son bir yılda gerilediğini ve son 6 ayda oldukça keskin bir düşüş gösterdiğini belirten Powell, iyi bir ilerleme kaydettiklerini ancak ‘işin henüz tamamlanmadığını’ söyledi.

Powell, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu belirterek “Büyüme sağlam bir hızla devam ediyor. İş gücü piyasası güçlü: işsizlik yüzde 3,7 ve enflasyon düşüyor. Ekonominin bu kadar güçlü olmasıyla faiz indirimine ne zaman başlanacağı sorusuna dikkatli yaklaşabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

‘Faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce biraz daha güven istiyoruz’

Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2’ye düştüğüne dair daha fazla kanıt görmek istediklerini yineleyen Powell “Biraz güvenimiz var. Güvenimiz artıyor. Faiz oranlarını düşürmeye başlamak gibi çok önemli bir adımı atmadan önce biraz daha güven istiyoruz” diye konuştu.

Powell, daha iyi veriler görmek istediklerini belirterek, bunun verilerin yeterince iyi olmadığı anlamına gelmediğini de ifade etti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin hemen hemen hepsinin bu yıl faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağına inandığına işaret eden Powell, bunun ‘ne zaman’ olacağı sorusunaysa ‘verilere bağlı olacağı’ yanıtını verdi.

‘Kararlarımızda siyaseti dikkate almıyoruz’

ABD’de bu yıl yapılacak başkanlık seçimleri doğrultusunda politikanın Fed’in zamanlamanızı ne ölçüde etkileyeceği sorusuna Powell “Kararlarımızda siyaseti dikkate almıyoruz. Asla almayız” yanıtını verdi.

Powell, Fed’in 2021’de enflasyonu fark etmekte çok mu yavaş kaldığı sorusu üzerine ise “Geriye dönüp baktığımızda, politikayı daha erken sıkılaştırmanın daha iyi olacağını söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.