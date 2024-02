Kırık kalplere birebir 13 film

Biten bir ilişki sonrası kafa dağıtmak isteyebilirsiniz. Belki de bir filmle. Bu kalbinizi ısıtacak bir romantik komedi de olabilir. Birisini tekmeleme isteği uyandıran filmler de.

Ayrılık sonrası önünüze bakmak, kumandaya basmakla da başlayabilir.

Bu liste ayrılık acısını atlatmanıza yardım edebilir. En azından hafifletmenize…

Gözyaşlarını tutamayanlar için

Forgetting Sarah Marshall (Aşkzede)

Neden: Ayrılık acısına rağmen hayata devam etmek üzerine.

Nerede İzlenir: Apple TV, Google Play.

Blue Valentine (Aşk ve Küller)

Neden: Canınızı yakacak kadar gerçekçi. Ayrılık acısına teslim olmayı tercih edenler için birebir.

Nerede İzlenir: BluTV

In the Mood for Love (Aşk Zamanı)

Neden: Belki de hiç gerçekleşmeyecek aşka duyulan özlemi işleyen muhteşem, şehvetli bir film.

Nerede İzlenir: Mubi, TVPlus

Hesaplaşmak isteyenler için

Birds of Prey (Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn)

Neden: Eski sevgiliniz büyük ihtimalle Joker kadar kötü değil. Belki de öyle…

Nerede İzlenir: Apple TV, Google Play, TVPlus

Kill Bill Vol. 1 ve Vol. 2

Neden: Uma Thurman’ın kendisine yanlış yapan adama ulaşmak için ne kadar çok kişiyi hırpaladığını görmek etkileyici…

Nerede İzlenir: Apple TV, Google Play

John Tucker Must Die (John Tucker Ölmeli)

Neden: Toksik eski sevgililerden intikam almak için bir araya gelen kadınların dayanışması.

Nerede İzlenir: Apple TV, Google Play

Romantik komedi yeterliyse

Miss Congeniality (Güzel Dedektif)

Neden: Seni sen olduğun için seven birini bulmak hakkındaki en iyi romantik komedilerden biri. Hem de eğlenceli bir ajan filmi.

Nerede İzlenir: Apple TV

My Big Fat Greek Wedding (Kalbinin Sesini Dinle)

Neden: Aileniz her işinize burnunu sokuyor olabilir… Kızsanız da onları çok sevdiğinizi hatırlamak lazım.

Hitch (Aşk Doktoru)

Neden: Ne kadar çekici, cazibeli, tatlı dilli olursanız olun konu gerçek aşka gelince taktik falan kalmıyor. Kendiniz olun, sizi seven her halinizle sevecektir.

Nerede İzlenir: Apple TV, Google Play

Ben bana yeterim diyorsanız…

Legally Blonde (Bu Nasıl Sarışın)

Neden: Ayrılıklar kendi potansiyelinizi gerçekleştirmek için ideal bir zaman. Siz de kendinize inanırsanız hem bir moda ikonu hem de çok ünlü bir avukat olabilirsiniz.

My Best Friend’s Wedding (En İyi Arkadaşım Evleniyor)

Neden: Bazen sadece bir restoranda bağıra bağıra şarkı söylemeniz gerekir…

Nerede İzlenir: BluTV, Apple TV, Google Play

(500) Days of Summer (Aşkın (500) Günü)

Neden: Birine karşı çok fazla negatif enerji mi doldunuz? Bu enerjiyi hedeflerinize ulaşmak için motivasyon olarak kullanın. Öncesinde birkaç tabak çanak kırmanız gerekiyorsa sorun değil…

Nerede İzlenir: Disney+, Apple TV, Google Play

Canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa

Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) Üçlemesi

Neden: Önümüzdeki 12 saat için ayrılık acısı çekmekten başka bir planın var mı? Bu da kesmezse Kryzstof Kieslowski’nin ‘Dekalog’uyla devam edin.

Nerede İzlenir: Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play