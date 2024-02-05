Şili’deki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 110’a yükseldi

Alışveriş bağımlılığı yani kontrolden çıkmışlık duygusuyla alışveriş yapmak -Tiktok’un da etkisiyle- özellikle kozmetik alanında daha da yaygınlaştı. Alışveriş bağımlılığı kendi içinde yeni bir bağımlılık daha yarattı. Bunun adı; Sephora bağımlılığı.