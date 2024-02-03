Şili’deki orman yangınlarında can kaybı artıyor

Güney Amerika ülkesi Şili’nin orta ve güney kesiminde etkili olan orman yangınlarında en az 19 kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın yetkililerin açıklamasından aktardığına göre kıyı kentleri Valparaiso ve Vina del Mar’ın birçok bölgesinde çok sayıda yangın meydana geldi.

Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ölü sayısının daha da artabileceğini belirterek, “Ölüm sayısı sürekli değişiyor, şu ana kadar 19 kişi yaşamını yitirdi. Başka bölgelerde de ölenler olabilir” ifadesini kullandı.

Bazı yangınların kasıtlı çıkarıldığını düşündüklerini vurgulayan, Toha, şimdiye kadar 43 bin hektarın kül olduğunu kaydetti.

Yangınların Concon, Quintero ve Maitencillo şehirlerine doğru hızla yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) paylaşılan açıklamada, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı ve bazı kasabalarda tahliye işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, yangınlar nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurmuştu.