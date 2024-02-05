Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.
‘Piyasaların sevdiği’ Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başına getirilmesinden bu yana borsa artıda seyrediyor.
Endeks, hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevden alınmasına ‘takılmadı.’
Cuma gününü yükselişle 8.665,68 puandan kapatan Borsa İstanbul güne 8.716,57 puandan başladı.
Borsa, günün ilk yarısında 8.784,21 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Endeks şu an 8.776,11 seviyesinde.