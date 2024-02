2024 Grammy Ödülleri: Taylor Swift tarihe geçti

‘Müzik dünyasının en önemlisi’ olarak bilinen Grammy Ödülleri’ne bu yıl kadın şarkıcılar damga vurdu. Taylor Swift ‘yılın albümü’ ödülünü dördüncü kez kazanarak tarihe geçti.

Taylor Swift (Fotoğraflar: Twitter)



Yeni albümünü müjdeledi

Taylor Swift ‘yılın albümü’ ödülünü ‘Midnights’ ile kazandı. Swift böylece Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra gibi isimleri geride bıraktı.

Toplamda 13’üncü Grammy ödülünü kazanan Swift, 13’ün uğurlu sayısı olduğunu söyleyip şöyle konuştu:: “Size bunun hayatımdaki en mutlu an olduğunu söylemek isterdim ama bir şarkıyı bitirdiğimde de bu kadar mutlu hissediyorum.”

Swift 19 Nisan’da çıkacak yeni albümü ‘The Tortured Poets Deparment’ı da duyurdu.

Swift’in ödülünü Celine Dion verdi. Hastalığı nedeniyle uzun süredir sahneye çıkamayan Dion’u görmek, katılımcıları sevindirdi.

Kadınların gecesi

Miley Cyrus

Miley Cyrus, ‘Flowers’ ile ‘yılın kaydı’ ve ‘en iyi solo pop performansı’ ödülünü alarak ilk Grammy’lerini kazandı. Cyrus başarısını canlı performansı sırasında şarkı sözlerini “Ağlamaya başladım ama sonra hatırladım… Az önce ilk Grammy’mi kazandım!” diye değiştirerek kutladı.

Billie Eilish ve ağabeyi Finneas

Billie Eilish, Barbie filmi için yazdığı ‘What Was I Made For?’ ile ‘yılın şarkısı’ ödülünü aldı. Şarkı ‘görsel medya için yazılmış en iyi şarkı’ ödülünü de alırken, ‘görsel medya için en iyi derleme müziği ödülü’ne de Barbie film albümü layık görüldü.

‘En iyi yeni sanatçı’ ödülünü alan Victoria Monét, 2002’den (Alicia Keys) beri ilk kez bu ödülü kazanan kadın R&B sanatçısı olarak kayda geçti.

SZA

Dokuz adaylığı bulunan SZA, törenden üç ödül e ayrıldı.

‘Snooze’, ‘en iyi R&B şarkısı’ seçildi. SZA, törendeki ‘Kill Bill’ performansında Quentin Tarantino’nun Crazy 88 dövüş sahnesinin yeniden canlandırdı.

Erkek sanatçıların çoğunlukta olduğu rock ve alternatif kategorilerinde de Paramore ve Boygenious üstünlük kurdu.

Tyla

Kylie Minogue 20 yıl sonra ‘Padam Padam’ ile ikinci Grammy ödülünü kazandı.

Güney Afrikalı Tyla ise TikTok’ta trend olan şarkısı ‘Water’ ile ‘en iyi Afrika müziği performansı’ ödülünü aldı.

Jay-Z töreni eleştirdi

Jay-Z ve kızı Blue Ivy

Jay-Z, ‘Dr Dre Global Etki Ödülü’nü alırken sözüne esirgemedi: “Bu genç kadını (Beyoncé) utandırmak istemiyorum ama kendisinin herkesten fazla Grammy ödülü olmasına rağmen hiç ‘yılın en iyi albümü’ ödülünü kazanmadı.” 32 Grammy ödülü bulunan Beyoncé sadece bir kere en prestijli ödüllerden ‘yılın şarkısı’nı ‘Single Ladies’ ile kazanmıştı.

Duygusal anlar

Joni Mitchell

İki ünlü efsane törende sahne aldı. Joni Mitchell, klasik ‘Both Sides Now’ şarkısını seslendirerek 80 yaşında ilk Grammy performansını sergiledi.

2009’da emekli olduğundan beri çok az sahneye çıkan Tracy Chapman, Luke Combs’a eşlik etti. Combs, Chapman’in ünlü folk-rock şarkısı ‘Fast Car’ı coverlayarak yıllar sonra ABD’de ilk 10’a çıkarmıştı.

Kazananların Listesi

Yılın Albümü

Taylor Swift – Midnights

Yılın Şarkısı

Billie Eilish – What Was I Made For?

Yılın Kaydı

Miley Cyrus – Flowers

En İyi Yeni Sanatçı

Victoria Monét

Yılın Prodüktörü – Klasik Olmayan

Jack Antonogg

Yılın Şarkı Yazarı, Klasik Olmayan

Theron Tomas

En İyi Solo Pop Performansı

Miley Cyrus – Flowers

En İyi Grup/ İkili Pop Performansı

SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine

En İyi Pop Vokal Albümü

Taylor Swift – Midnights

En İyi Pop Dans Kaydı

Kylie Minogue – Padam Padam

En İyi Dans/Elektronik Kaydı

Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble

En İyi Dans/Elektronik Albümü

Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)

En İyi R&B Performansı

Coco Jones – ICU

En İyi R&B Şarkısı

SZA – Snooze

En İyi R&B Albümü

Victoria Monét – Jaguar II

En İyi Rock Şarkısı

boygenius – Not Strong Enough

En İyi Rock Albümü

Paramore – This Is Why

En İyi Rap Şarkısı

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

En İyi Rap Albümü

Killer Mike – Michael

En İyi Komedi Albümü

Dave Chappelle – What’s in a Name?

En İyi Country Şarkısı

Chris Stapleton – White Horse

En İyi Country Albümü

Lainey Wilson – Bell Bottom Country

En İyi Caz Vokal Albümü

Nicole Zuraitis – How Love Begins

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü

Laufey – Bewitched

En İyi Rock Performansı

boygenius – Not Strong Enough

En İyi Metal Performansı

Metallica – 72 Seasons

En İyi Alternatif Performansı

Paramore – This Is Why

En İyi R&B Performansı

ICU – Coco Jones

En İyi Rap Performansı

Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane – SCIENTISTS & ENGINEERS

En İyi Jazz Performansı

Samara Joy – Tight

En İyi Alternatif Müzik Albümü

boygenius – The Record

En İyi Rap Performansı

Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

En İyi Country Performansı

Chris Stapleton – White Horse

En İyi Afrika Müziği Performansı

Tyla – Water

Görsel Medya için En İyi Derleme Müzik

Barbie

Görsel Medya İçin En İyi Müzik (Film Ve Televizyon Dahil)

Oppenheimer

Video Oyunları ve Diğer Etkileşimli Medya İçin En İyi Müzik

Yıldız Savaşları Jedi: Survivor

Görsel Medya İçin Yazılmış En İyi Şarkı

Billie Eilish – What Was I Made For?

En İyi Klip

The Beatles – I’m Only Sleeping