2024 Grammy Ödülleri: Taylor Swift tarihe geçti

‘Müzik dünyasının en önemlisi’ olarak bilinen Grammy Ödülleri’ne bu yıl kadın şarkıcılar damga vurdu. Taylor Swift ‘yılın albümü’ ödülünü dördüncü kez kazanarak tarihe geçti.
Yeni albümünü müjdeledi
Taylor Swift ‘yılın albümü’ ödülünü ‘Midnights’ ile kazandı. Swift böylece Stevie Wonder, Paul Simon ve Frank Sinatra gibi isimleri geride bıraktı.
Toplamda 13’üncü Grammy ödülünü kazanan Swift, 13’ün uğurlu sayısı olduğunu söyleyip şöyle konuştu:: “Size bunun hayatımdaki en mutlu an olduğunu söylemek isterdim ama bir şarkıyı bitirdiğimde de bu kadar mutlu hissediyorum.”
Swift 19 Nisan’da çıkacak yeni albümü ‘The Tortured Poets Deparment’ı da duyurdu.
Swift’in ödülünü Celine Dion verdi. Hastalığı nedeniyle uzun süredir sahneye çıkamayan Dion’u görmek, katılımcıları sevindirdi.
Kadınların gecesi
Miley Cyrus, ‘Flowers’ ile ‘yılın kaydı’ ve ‘en iyi solo pop performansı’ ödülünü alarak ilk Grammy’lerini kazandı. Cyrus başarısını canlı performansı sırasında şarkı sözlerini “Ağlamaya başladım ama sonra hatırladım… Az önce ilk Grammy’mi kazandım!” diye değiştirerek kutladı.
Billie Eilish, Barbie filmi için yazdığı ‘What Was I Made For?’ ile ‘yılın şarkısı’ ödülünü aldı. Şarkı ‘görsel medya için yazılmış en iyi şarkı’ ödülünü de alırken, ‘görsel medya için en iyi derleme müziği ödülü’ne de Barbie film albümü layık görüldü.
‘En iyi yeni sanatçı’ ödülünü alan Victoria Monét, 2002’den (Alicia Keys) beri ilk kez bu ödülü kazanan kadın R&B sanatçısı olarak kayda geçti.
SZA
Dokuz adaylığı bulunan SZA, törenden üç ödül e ayrıldı.
‘Snooze’, ‘en iyi R&B şarkısı’ seçildi. SZA, törendeki ‘Kill Bill’ performansında Quentin Tarantino’nun Crazy 88 dövüş sahnesinin yeniden canlandırdı.
Erkek sanatçıların çoğunlukta olduğu rock ve alternatif kategorilerinde de Paramore ve Boygenious üstünlük kurdu.
Tyla
Kylie Minogue 20 yıl sonra ‘Padam Padam’ ile ikinci Grammy ödülünü kazandı.
Güney Afrikalı Tyla ise TikTok’ta trend olan şarkısı ‘Water’ ile ‘en iyi Afrika müziği performansı’ ödülünü aldı.
Jay-Z töreni eleştirdi
Jay-Z ve kızı Blue Ivy
Jay-Z, ‘Dr Dre Global Etki Ödülü’nü alırken sözüne esirgemedi: “Bu genç kadını (Beyoncé) utandırmak istemiyorum ama kendisinin herkesten fazla Grammy ödülü olmasına rağmen hiç ‘yılın en iyi albümü’ ödülünü kazanmadı.” 32 Grammy ödülü bulunan Beyoncé sadece bir kere en prestijli ödüllerden ‘yılın şarkısı’nı ‘Single Ladies’ ile kazanmıştı.
Duygusal anlar
İki ünlü efsane törende sahne aldı. Joni Mitchell, klasik ‘Both Sides Now’ şarkısını seslendirerek 80 yaşında ilk Grammy performansını sergiledi.
2009’da emekli olduğundan beri çok az sahneye çıkan Tracy Chapman, Luke Combs’a eşlik etti. Combs, Chapman’in ünlü folk-rock şarkısı ‘Fast Car’ı coverlayarak yıllar sonra ABD’de ilk 10’a çıkarmıştı.
Kazananların Listesi
Yılın Albümü
Taylor Swift – Midnights
Yılın Şarkısı
Billie Eilish – What Was I Made For?
Yılın Kaydı
Miley Cyrus – Flowers
En İyi Yeni Sanatçı
Victoria Monét
Yılın Prodüktörü – Klasik Olmayan
Jack Antonogg
Yılın Şarkı Yazarı, Klasik Olmayan
Theron Tomas
En İyi Solo Pop Performansı
Miley Cyrus – Flowers
En İyi Grup/ İkili Pop Performansı
SZA ft. Phoebe Bridgers – Ghost in the Machine
En İyi Pop Vokal Albümü
Taylor Swift – Midnights
En İyi Pop Dans Kaydı
Kylie Minogue – Padam Padam
En İyi Dans/Elektronik Kaydı
Skrillex, Fred again.. and Flowdan – Rumble
En İyi Dans/Elektronik Albümü
Fred again.. – Actual Life 3 (January 1 – September 9 2022)
En İyi R&B Performansı
Coco Jones – ICU
En İyi R&B Şarkısı
SZA – Snooze
En İyi R&B Albümü
Victoria Monét – Jaguar II
En İyi Rock Şarkısı
boygenius – Not Strong Enough
En İyi Rock Albümü
Paramore – This Is Why
En İyi Rap Şarkısı
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
En İyi Rap Albümü
Killer Mike – Michael
En İyi Komedi Albümü
Dave Chappelle – What’s in a Name?
En İyi Country Şarkısı
Chris Stapleton – White Horse
En İyi Country Albümü
Lainey Wilson – Bell Bottom Country
En İyi Caz Vokal Albümü
Nicole Zuraitis – How Love Begins
En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü
Laufey – Bewitched
En İyi Rock Performansı
boygenius – Not Strong Enough
En İyi Metal Performansı
Metallica – 72 Seasons
En İyi Alternatif Performansı
Paramore – This Is Why
En İyi R&B Performansı
ICU – Coco Jones
En İyi Rap Performansı
Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane – SCIENTISTS & ENGINEERS
En İyi Jazz Performansı
Samara Joy – Tight
En İyi Alternatif Müzik Albümü
boygenius – The Record
En İyi Rap Performansı
Killer Mike ft. André 3000, Future ve Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers
En İyi Country Performansı
Chris Stapleton – White Horse
En İyi Afrika Müziği Performansı
Tyla – Water
Görsel Medya için En İyi Derleme Müzik
Barbie
Görsel Medya İçin En İyi Müzik (Film Ve Televizyon Dahil)
Oppenheimer
Video Oyunları ve Diğer Etkileşimli Medya İçin En İyi Müzik
Yıldız Savaşları Jedi: Survivor
Görsel Medya İçin Yazılmış En İyi Şarkı
Billie Eilish – What Was I Made For?
En İyi Klip
The Beatles – I’m Only Sleeping