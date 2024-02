Last of Us’ın yapımcısı üçüncü oyunu ‘çıtlattı’

Last of Us oyun serisinin yapımcısı Naughty Dog stüdyosunun eş direktörü Neil Druckmann, üçüncü oyun için kafasında bir ‘konsept’ bulunduğunu söyledi.

Görsel: Epic Games

Last of Us serisinin yapımcısı Druckmann, ‘Last of Us: Part II’ oyununun yapım sürecini anlatan bir videoda konuştu.

IGN’nin aktardığına göre Druckmann, serinin üçüncü oyunu için kafasında bir hikaye örgüsü olmasa da bir konsept bulunduğunu belirtti.

Druckmann “Bu hikayeye büyük ihtimalle bir bölüm (oyun) daha gelecek” dedi.

Buna rağmen oyun henüz geliştirilme aşamasında değil.

Last of Us serisinin ilk oyunu 2013’te, ikinci oyunu 2020’de çıktı. İki oyun da otoriteler ve oyunculardan büyük övgü topladı.

Serinin ayrıca dizisi de bulunuyor.