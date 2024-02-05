OECD Türkiye için büyüme öngörüsünü değiştirmedi

Paris merkezli Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi.

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OECD, ‘Büyüme için Temelleri Güçlendirmek’ temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu’nu bugün açıkladı.

Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre ekonomik büyüme 2023’te direnç gösterdi ve enflasyon beklenenden daha hızlı geriledi. Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdü.

ABD’de ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,1’e ve 2025’te yüzde 1,7’ye düşeceği tahmin ediliyor.

Avro Bölgesi’nde ekonomik büyüme tahmini bu yıl için 0,3 aşağı yönlü revize edilip 2025 için değiştirilmezken, sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 1,3 düzeyinde öngörüldü.

Çin ekonomisinin düşük talep, yüksek borç ve zayıf emlak piyasasının etkisiyle bu yıl yüzde 4,7 ve 2025’te yüzde 4,2’ye gerilemesi bekleniyor.

Türkiye için beklenti

Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025’te yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor.

OECD, kasımdaki tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi, 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1’e revize etti.