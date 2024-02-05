İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 27 bin 478’e yükseldi

İsrail’in Gazze’de 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e çıktı.

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Gazze’deki Sağlık Bakanlığı paylaştığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de 122 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Sadece 24 saatte 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

Böylece öldürülenlerin sayısı toplam 27 bin 478’e, yaralı sayısı da 66 bin 835’e yükseldi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.