Ali Koç’tan Dursun Özbek’in çağrısına yanıt: Yüreğiniz yetiyorsa…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in ‘istifa’ çağrısına yanıt verdi.

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Özbek, Kulüpler Birliği başkanlığını da yürüten Ali Koç’u hedef aldığı konuşmasında şunları demişti:

“Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Bütün takımlarla kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı cümlemi de şöyle ifade etmek istiyorum. Kulüpler Birliği Vakfı’nın sezon açılışında o kişinin şöyle bir ifadesi oldu. ‘Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım’ dedi. Orada 20 tane ayrı takım vardı. Hepsi de Türk futbolu için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk yatar. Kulüpler Birliği Vakfı başkanı olarak bunları diğer 19 takıma söylüyorsun. Böyle bir laf edilir mi? Sen eğer bu ifadenin arkasında duruyorsan, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevini bırak, diye çağrıda bulundum. Bugün de bunu tekrarlıyorum. Derhal istifa etmeli.”

Koç’tan yanıt gecikmedi

Ali Koç’tan Özbek’in açıklamasına yanıt geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“*Proje,

*Bölücülük,

*Patolojik,

*Mağduriyet söylemleri,

*Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

*FETÖ ile ilgili gerçekler,

*Atanan başkan ve kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak beşinci kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum. Tabii yüreğiniz yetiyorsa…”