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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Haziran 2023

Mehmet Şimşek’ten ‘rasyonel zemin’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, koltuğu Nureddin Nebati’den devralırken yaptığı konuşmada ”Rasyonel zemin” vurgusu yaptı.

Görevi devreden Nebati, ‘Oh’ çekti

13 yıllık adalet mücadelesi: Onur Yaser Can davasında hükmün açıklaması bekleniyor

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.


Nasıl, iyi görünüyor muyum, şöyle yan mı dursam!

Ataol Behramoğlu’nun okur buluşması ‘engellendi’: Hedef gösterilmişti

Şair Ataol Behramoğlu, Bitlis Kitap Fuarı’nda düzenleyeceği okur buluşmasının ‘engellendiğini’ duyurdu.

MSB, Kosova’ya komando birliği gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) tahsisli komando birliğini Kosova’ya yolladığını duyurdu.

Hemşirelerin yüzde 76’sı yurt dışında çalışmak istiyor

CHP’li Toprak: İktidarın ‘dış güçler’den aldığı destek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Dış güçlerin müdahale iddiasını sürekli dile getiren iktidarın seçim sürecinde ‘dış güçlerden destek aldığı’ açığa çıktı” dedi.

‘Fotoğrafçı’ Steve Mccury sergisi

Estetik operasyonlar dönem dizilerinin tadını kaçırıyor mu?

Şov dünyasında son tartışma: Son yıllarda oyuncuların estetikli, kozmetik harikası görünüşlerinin, dönem dizi ve filmlerine inandırıcılığı azalttığı yolunda şikayetler var. Üstelik bu görüşte olan eleştirmenler de yok değil!

SON HABERLER

Akşam Postası / 4 Haziran 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Yeni eğitim bakanının rektörlük karnesi usulsüzlüklerle dolu

Dün açıklanan yeni kabineyle Milli Eğitim bakanı olarak atanan Yusuf Tekin, öncesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi rektörüydü. Tekin’in rektörlük karnesindeyse bolca adrese teslim kadro ilanları, hülle atamaları ve çeşitli usulsüzlükler yer alıyor.