Akşam Postası / 4 Haziran 2023

Mehmet Şimşek’ten ‘rasyonel zemin’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, koltuğu Nureddin Nebati’den devralırken yaptığı konuşmada ”Rasyonel zemin” vurgusu yaptı.

Geçen hafta hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar kazandırdı.

Ataol Behramoğlu’nun okur buluşması ‘engellendi’: Hedef gösterilmişti

Şair Ataol Behramoğlu, Bitlis Kitap Fuarı’nda düzenleyeceği okur buluşmasının ‘engellendiğini’ duyurdu.

MSB, Kosova’ya komando birliği gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Kosova Gücü’ne (KFOR) tahsisli komando birliğini Kosova’ya yolladığını duyurdu.

CHP’li Toprak: İktidarın ‘dış güçler’den aldığı destek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Dış güçlerin müdahale iddiasını sürekli dile getiren iktidarın seçim sürecinde ‘dış güçlerden destek aldığı’ açığa çıktı” dedi.

Estetik operasyonlar dönem dizilerinin tadını kaçırıyor mu?

Şov dünyasında son tartışma: Son yıllarda oyuncuların estetikli, kozmetik harikası görünüşlerinin, dönem dizi ve filmlerine inandırıcılığı azalttığı yolunda şikayetler var. Üstelik bu görüşte olan eleştirmenler de yok değil!