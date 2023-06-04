CHP’li Toprak: İktidarın ‘dış güçler’den aldığı destek ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak, “Dış güçlerin müdahale iddiasını sürekli dile getiren iktidarın seçim sürecinde ‘dış güçlerden destek aldığı’ açığa çıktı” dedi.

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Seçim sürecinde muhalefete yönelik dilini daha da sertleştiren iktidar, bir kez daha ‘dış güçler’ söylemine başvurmuştu. İktidar temsilcileri, ABD ve Avrupa’nın muhalefeti desteklediği belirterek seçimlere müdahalede bulunduklarını iddia etmişti.

Ancak seçimleri AKP’nin kazanması sonrası Batılı liderlerden tebrik mesajları yağdı. Avrupa basınında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri kazanmasının sığınmacı anlaşması nedeniyle ‘olumlu’ olduğunun altı çizildi.

Diğer yandan seçim sürecinde Körfez ülkelerinde de AKP’ye destek yağmıştı. Erdoğan bu desteği, 26 Mayıs’taki ”Körfez ülkelerinin depo hesaplarına yatırdığı para, kısa bir süre de olsa rahatlama sağladı” açıklamasıyla itiraf etmişti.

Cumhurbaşkanı adaylarından Sinan Oğan’ın da Erdoğan’a desteğini açıklamasının ardında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in olduğu söylenmişti.

CHP’li Toprak, bu tabloya bakarak iktidarın ‘dış güçler’in desteğini arkasına aldığını söyledi: ”Dış güçler söylemini, dış güçlerin müdahale iddiasını sürekli dile getiren iktidarın seçim sürecinde ‘dış güçlerden destek aldığı’ açığa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası Körfez ülkelerinin liderlerine ‘depo döviz hesapları’ için teşekkür ziyaretine çıkacağını ifade etti. Körfez emirlikleri ve diğer bölge ülkelerinin milyarlarca dolarlık bu desteği neyin karşılığında verildi? Her fırsatta ‘dış güçler’ söylemine sarılan iktidarın, seçimde kendisine dolar akıtan dış güçlere, ‘şükran turuna’ hazırlanması, Türkiye’nin saygınlığı adına incitici. Muhtemelen Erdoğan şükran turunda bu ülkelerin liderlerinden depo döviz hesabı desteklerini yerel seçimlere kadar sürdürmelerini, milyar dolarlarını MB’de tutmaya devam etmelerini isteyecek. Gelinen aşamada ekonomik zafiyetle ortaya çıkan bu parasal bağımlılık ilişkisi, önümüzdeki süreçte ülkenin dış politikasında, bağımsızlık anlamında negatif yansımalarını gösterecektir.”