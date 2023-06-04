Buldan ve Sancar eş genel başkanlığa tekrar aday olmayacak

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, partinin kongresinde eş genel başkanlığa tekrar aday olmayacaklarını açıkladı.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Demirtaş partisindeki gerileyişe dair tespitlerini anlatıp aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu. Demirtaş, partinin birçok alanda değişikliğe gitmesi gerektiğini vurgulamıştı.

‘MedyaHaberTV’ yayınına katılan Buldan ve Sancar, partinin kongre sürecinin başladığını hatırlatarak tekrar aday olmayacaklarını vurguladı.

Sancar, şunları dedi: “Ben de, Pervin başkan da MYK’daki bütün arkadaşlarımızla tartışarak aday olmama kararı aldık. Gerçekten ciddi sorunlar var bu mücadelenin gücünün azaldığı anlamına gelmesin. Kimse bu sorunları konuşuyoruz diye karamsarlığa kapılmasın. Çünkü güçlü bir hamle samimi eleştiri ve sahici özeleştiriyle mümkündür.”

‘Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz’

Buldan da şunları dedi: “Seçimin ertesi günü yaptığımız açıklamayla partiyi kongreye götüreceğimizi ilan ettik. Hedeflerimiz gerçekleşmediği için kurullarımızla yaptığımız toplantılardan sonra partimiz kongreye gidecektir. Bu mücadelenin her aşamasında üzerime düşen ne görev varsa yapmaya hazırım, ancak bütün eleştirileri göz önünde bulundurarak bu kongrede eş genel başkanlık görevini başka bir arkadaşıma vermekten büyük bir onur duyarım.

Kongre sürecinde herhangi bir karar mekanizmasında da yer almayacağım. Bu aşamada hesap verme gibi bir sorumluluğumuz var. Bırakıp gitmek yok, önce hesap vereceğiz. Halkımıza, tabanımıza, kadınlara hesap vereceğiz. En önemli mesele budur bence.”