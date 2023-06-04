Ataol Behramoğlu’nun okur buluşması ‘engellendi’: Hedef gösterilmişti

Şair Ataol Behramoğlu, Bitlis Kitap Fuarı’nda düzenleyeceği okur buluşmasının ‘engellendiğini’ duyurdu.

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Behramoğlu, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Derneği (BETAV) tarafından düzenlenen kitap fuarı kapsamında 5 Haziran Pazartesi günü okurlarıyla buluşacaktı.

Kırmızı Bülten Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yüzer, etkinliği hedef göstererek Behramoğlu’nun Bitlis’e gelmesini kabul etmeyeceğini söylemişti: “BETAV, Bitlis’te düzenleyeceği kitap fuarına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çete reisi, darbeci diyen Ataol Behramoğlu ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan yargılanan Metin Uca’yı Bitlis’e getirecekmiş. BETAV İstanbul şubesi bu hamleyle neyi amaçlıyor acaba?”

Behramoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yüzer’i etiketleyerek, şunları yazdı:

“Kazandınız Mustafa Bey. Engellendik. Tebrikler. Sizin torunlarınızın en azından biri benim bir şiirimi sevgilisine okuyacak, fakat ona dedenizin dedesinin adını biliyor musun diye sorulacak olsa cevabı ‘dalga mı geçiyorsun?’ olacaktır.”