İktidar medyası ve troller yeni hedef buldu: Ataol Behramoğlu

İktidara yakın medya kuruluşları ve troller şair Ataol Behramoğlu’unun tutuklanması için kolları sıvadı.
Gerekçe, Behramoğlu’nun Twitter hesabından Fransa krallarından 14’üncü Louis’nin ‘Devlet benim’ sözü üzerine yaptığı paylaşım.
Behramoğlu bugün peş peşe paylaştığı tweetlerde şöyle dedi: “Bu gibilerden hiçbirinin sonu iyi olmadı. Bir gün bir devlet başkanı ‘Devlet benim’ demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.”
Bu paylaşımı üstüne alınan troll hesaplar, Behramoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiğini öne sürdü. Yeni Şafak, A Haber ve Sabah gibi iktidar destekçisi yayın organları da Erdoğan’ın ‘ölümle tehdit edildiğini’ öne süren haber ve paylaşımlar yaptı.
Behramoğlu gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı ve yeni bir paylaşım yaptı: “Sizin gibilerle muhatap olmamak İçin sildim, Başka bir nedeni yok. Yazdıklarımın arkasındayım, kimsenin sonu 14. Louis’ninki gibi olsun istemem. Bu arada elinizden geleni ardınıza koymayın. Kem söz sahibine aittir ve trolcülere yakışan budur. Kaypaklık, tehdit, ihbar, yalan ve küfür. Gelen alçakça sövgüleri görünce tweetimi tekrar ediyorum: Bir gün ‘devlet benim’ diyen bir devlet başkanının (16.Louis) başı kesilmişti. Hiç bir devlet başkanı devletten büyük değildir. Haydi buyurun küfürbaz, ahlaksız, ihbarcı trol sürüsü.”
Behramoğlu’nun hedef gösteren paylaşımlar şöyle: