İktidar medyası ve troller yeni hedef buldu: Ataol Behramoğlu

İktidara yakın medya kuruluşları ve troller şair Ataol Behramoğlu’unun tutuklanması için kolları sıvadı.

Gerekçe, Behramoğlu’nun Twitter hesabından Fransa krallarından 14’üncü Louis’nin ‘Devlet benim’ sözü üzerine yaptığı paylaşım.

Behramoğlu bugün peş peşe paylaştığı tweetlerde şöyle dedi: “Bu gibilerden hiçbirinin sonu iyi olmadı. Bir gün bir devlet başkanı ‘Devlet benim’ demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.”

Bu paylaşımı üstüne alınan troll hesaplar, Behramoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı tehdit ettiğini öne sürdü. Yeni Şafak, A Haber ve Sabah gibi iktidar destekçisi yayın organları da Erdoğan’ın ‘ölümle tehdit edildiğini’ öne süren haber ve paylaşımlar yaptı.

Behramoğlu gelen tepkilerden sonra yaptığı paylaşımı kaldırdı ve yeni bir paylaşım yaptı: “Sizin gibilerle muhatap olmamak İçin sildim, Başka bir nedeni yok. Yazdıklarımın arkasındayım, kimsenin sonu 14. Louis’ninki gibi olsun istemem. Bu arada elinizden geleni ardınıza koymayın. Kem söz sahibine aittir ve trolcülere yakışan budur. Kaypaklık, tehdit, ihbar, yalan ve küfür. Gelen alçakça sövgüleri görünce tweetimi tekrar ediyorum: Bir gün ‘devlet benim’ diyen bir devlet başkanının (16.Louis) başı kesilmişti. Hiç bir devlet başkanı devletten büyük değildir. Haydi buyurun küfürbaz, ahlaksız, ihbarcı trol sürüsü.”

Behramoğlu’nun hedef gösteren paylaşımlar şöyle:

Ataol Behramoğlu’ndan milli iradeye tehdit



Daha önce İslam'ı hedef alan sözleriyle gündeme gelen CHP'li yazar Ataol Behramoğlu, bu kez de devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı tehditler savurdu. pic.twitter.com/uqPAbiTp3K — A Haber (@ahaber) March 1, 2023

Ataol Behramoğlu’nun aleni şekilde şiddet içeren, idamla, kafa kesmekle tehdit eden bu paylaşımı nasıl bir gözü dönmüş azınlıkla muhatap olduğumuzu gösteriyor. Bunlara fırsat doğsa resmen terör devri icra edecekler. pic.twitter.com/Cd9HO2Xqyy — Halime Kökce (@halimekokce) March 1, 2023

Cumhuriyet gazetesi yazarı ve şair Ataol Behramoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit etti. pic.twitter.com/uZEfMlLedD — Mert Armağan (@MertArmagan53) March 1, 2023

Ataol Behramoğlu etiketli Faşist… pic.twitter.com/069pb23AvI — Ahmet Hamdi Çamlı (@ahmethamdicamli) March 1, 2023

Ataol Behramoğlu, cumhurbaşkanımızı ahlaksızca tehdit etti, tepki gelince sildi.



Behramoğlu tutuklansın! pic.twitter.com/MJPOB1bno8 — Misvak Caps (@misvakcaps) March 1, 2023

Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet yöneticilerini tehdit etti. Daha sonra paylaşımlarını kaldırdı. — Yeni Şafak (@yenisafak) March 1, 2023

Daha öncede İslam'ı hedef alan sözleriyle gündeme gelen CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, bu kez de devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu. — Sabah (@sabah) March 1, 2023