Derbide kazanan Galatasaray

Galatasaray, evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
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Yaramazlara biraz batar!
Galatasaray, evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Kilis’in Polateli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Müdahale üç saat sürdü.
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