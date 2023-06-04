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Yaramazlara biraz batar!

Derbide kazanan Galatasaray

Galatasaray, evinde konuk ettiği Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Fotoğraf: AA

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Akşam Postası / 4 Haziran 2023

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