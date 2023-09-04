Akşam Postası / 4 Eylül 2023

Soçi’de tahıl görüşmesi: Putin ‘sözlerin tutulmasını’ istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridorunun yeniden canlanması için ‘Batı’nın verdiği sözleri tutması gerektiğini’ söyledi.

TÜİK enflasyonu, Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentisini şimdiden aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ağustosta yüzde 58,94 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 9,09 oldu.

Mehmet Şimşek: Enflasyonla mücadele zaman alacak, geçiş dönemindeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerinin ardından “Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz” dedi.

Sigaraya zam

Philip Morris grubu sigaralara 5 lira zam geldi.

İTÜ’de öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

İTÜ, öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zammını yaptı.

HKP genel başkanı bıçaklı kavgada gözaltına alındı

İstanbul’da komşularıyla çıkan bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, adliyeye sevk edildi.

Ay’da yaşam için enerji kaynağı geliştirildi

Bilim insanları, astronotların Ay’da uzun süre yaşamasını sağlayabilecek bir enerji kaynağı geliştirdi.

New York Times, Filenin Sultanları’nın başarısını yazdı: Türkiye kahramanlarını buldu

ABD merkezli New York Times gazetesi, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları’nın başarısını yazdı.

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 artışla 8.141,33 puanla rekor seviyeden başladı.

Avrupa’da gençler ortalama 26 yaşında kendi evini kuruyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde gençler ortalama 26,4 yaşında ailelerinden ayrılarak kendi evlerini kuruyor. Verilere göre kadınlar erkeklere göre daha erken evden ayrılıyor.

İsveç’teki Kuran yakma eyleminde olay çıktı

İsveç’te dün bir Kuran yakma eylemi daha gerçekleşti. Eyleme engel olmak isteyen protestocularla müdahale eden polisler arasında çatışma çıktı. Gece boyunca süren protestolar bugün de devam ediyor.