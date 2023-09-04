TÜİK enflasyonu, Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentisini şimdiden aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon ağustosta yüzde 58,94 oldu. Aylık artışsa yüzde yüzde 9,09 oldu.

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TÜİK temmuzda aylık yüzde 9,49 artışla yıllık enflasyonu 47,83 olarak açıklamıştı. Haziranda yıllık enflasyon yüzde 38,21’di.

Ağustostaysa enflasyon, aylık yüzde yüzde 9,09 artışla yıllık yüzde 58,94 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 128,05 olarak açıklamıştı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde 83,96 oldu.

TÜİK, aylık enflasyonuysa ENAG’dan daha yüksek açıkladı.

Merkez Bankası, geçen ay açıklanan enflasyon raporuyla yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 22,3’ten yüzde 58’e yükseltmişti.