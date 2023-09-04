New York Times, Filenin Sultanları’nın başarısını yazdı: Türkiye kahramanlarını buldu

ABD merkezli New York Times gazetesi, Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları’nın başarısını yazdı.

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“Sorunlarla boğuşan Türkiye, kahramanlarını kadın voleybol takımında buldu” başlıklı final maçından önce yayınlanan haberde, takımın Türkiye’de kadın gücünün en iyi örneği olarak görüldüğüne dikkat çekti.

Bazı oyuncuların aşırı muhafazakarların hedefinde olduklarının ancak takımın toplumun geniş kesimlerince ‘ulusal gurur’ kaynağı olarak kabul edildiğinin belirtildiği haberde tartışmalar şöyle özetlendi:

“Bazı aşırı muhafazakarlar, İslami değerlere aykırı oldukları iddiasıyla onlara saldırırken, hayranları, kadının toplumda eşitlik mücadelesi verdiği bir ülkede, onları güçlü kadının kusursuz sembolleri olarak görüyor.”

Türkiye’deki siyasetin genellikle ‘laik kimliği korumak isteyenler ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın öncülük ettiği İslam’ın günlük hayattaki rolünü artırmak isteyenler arasında sıkıştığı’na dikkat çekilen haberde, oyuncuların ‘açık şekilde’ laik kesime daha yakın olduğu belirtildi:

“Birçok dindar Müslüman kadının yaptığı gibi saçlarını kapatmıyorlar ya da vücutlarını gizleyen kıyafetler giymiyorlar. Onun yerine standart şort, kolsuz üst ve bazı spor dövmeleriyle görülüyorlar.”

Fotoğraf: Ebrar Karakurt – Melissa Vargas / AA

Polonya maçından sonra Zehra Güneş’in kullandığı, “Türk kadınları olarak, Atatürk’ün gösterdiği yola ışık tutarak yeni nesil için rol model olmaya çalışıyoruz” ifadelerinin anımsatıldığı haberde, çok sayıda homofobik nefret söyleminin hedefi olan Ebrar Karakurt’un Yeni Akit gazetesi tarafından ‘milli utanç’ olarak anılmasına dikkat çekildi.

Türkiye’deki 6 Şubat depremleri, enflasyon ve kutuplaşma gibi sorunların hatırlatıldığı haberde, kadınların başarısının bir nefes olduğu kaydedildi.