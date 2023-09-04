Soçi’de tahıl görüşmesi: Putin ‘sözlerin tutulmasını’ istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridorunun yeniden canlanması için ‘Batı’nın verdiği sözleri tutması gerektiğini’ söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Putin’le Soçi’deki üç saatlik görüşmesi sona erdi. İki lider görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

Erdoğan’ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*Üzerinde durduğumuz konulardan biri Karadeniz girişiminin yeniden canlandırılması oldu. Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz İşbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya’nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) için yeni öneriler paketi hazırladık. BM’nin yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum.

*Ukrayna’nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Ukrayna’dan çıkan tahılın yüzde 44’ü Avrupa ülkelerine giderse doğal olarak Rusya buna olumlu bakmıyor. Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz.

Putin şart koştu

Putin’in konuşmasından öne çıkanlarsa şöyle:

*Biz anlaşmayı canlandırmaya hazırız. Rus ürünlerine yaptırımlar kaldırılmalı. Rusya’dan 1 milyon ton tahıl imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden Katar finansmanıyla Afrika’ya gönderilmesi üzerinde çalışıyoruz.

*Biz tahıl anlaşmasına katıldık çünkü Sayın Erdoğan’ın aracılığıyla Rus tarafının lehine bir dizi anlaşmayı BM nezdinde onayladık. Rus tarafına verilen sözler yerine getirilmedi. Bizden uzatmamız istendi, biz üç kez uzattık, bizi aldattılar biz açık açık söylüyoruz. Şu anda biz anlaşmaya karşı olmadığımızı söylüyoruz, bize verilen sözler yerine getirilirse biz mutabakata geri döneceğiz. Bu insani koridorlar askeri amaçlarla kullanıldı karşı taraf tarafından. Türk Akım ve Mavi Akım saldırıya uğradı. Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından kalkan İHA’lar ve SİHA’lar gemilere saldırılar düzenliyor.

Ne olmuştu?

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz’daki açıklamada, şunları demişti: “Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.”

Rusya’nın talepleri arasında, Rus Ziraat Bankasının (Rosselhozbank) SWIFT sistemine yeniden bağlanması, Rusya’ya yönelik tarım makineleri ve yedek parça tedarikinin yeniden başlatılması, gemilerin sigortalanması üzerindeki kısıtlamaların ve limanlara erişim yasağının kaldırılması gibi maddeler bulunuyor.