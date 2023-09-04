ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 128

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 128,05 olarak açıkladı. ENAG’a göre enflasyon ağustosta aylık yüzde 8,59 artarken sekiz aylık artış oranı yüzde yüzde 83,96 oldu.

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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın temmuz verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 13,18, yıllıksa yüzde 122,88 artmıştı. Ocak-temmuz dönemindeki artışsa yüzde 69,21 olmuştu.

ENAG’a göre enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Ağustosta aylık artış yüzde yüzde 8,59 oldu. 12 aylık enflasyonu yüzde yüzde 128,05 olarak açıklayan ENAG, ocak-ağustos enflasyonunu yüzde yüzde 83,96 olarak hesapladı.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ağustos ayında %8,59 arttı.



E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %128,05 olarak gerçekleşti.



2023 yılı, Ocak-Ağustos dönemi enflasyon oranı ise %83,96 oldu — ENAG (@ENAGRUP) September 4, 2023

İstanbul Ticaret Odası da üç gün önce, İstanbul’daki 12 aylık enflasyonu yüzde 74,17 olarak açıklamıştı.