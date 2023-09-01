İstanbul enflasyonu son altı ayın zirvesinde

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 8,80 arttı. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 olurken, veri son altı ayın zirvesi oldu.

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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, ağustosta İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 8,80, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 6,65 oranında arttı.

Fiyatlar yıllık bazda yüzde 74,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 66,18’e yükseldi. Veriler son altı ayın zirvesi olarak kaydedildi.

Ağustos 2023’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 32,29, gıda harcamalarında yüzde 9,77, ev eşyası harcamalarında yüzde 8,94, diğer harcamalar grubunda yüzde 7,53, konut harcamalarında yüzde 6,50, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,11, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,87 ve giyim harcamalarında yüzde 0,33 artış izlendi.

İstanbul’da enflasyon temmuzda aylık yüzde 9,84, yıllık yüzde 63,76 olarak ölçülmüştü.