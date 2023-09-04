HKP genel başkanı bıçaklı kavgada gözaltına alındı

İstanbul’da komşularıyla çıkan bıçaklı sopalı kavgada gözaltına alınan Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf: TRT

AA’da yer alan habere göre Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak’taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu, yaş ağaçların kesildiğini öne süren aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Efe, oğlu Hikmet Efe ile Recep Aytekin yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, tedavilerinin ardından karakola götürülürken, yaralanan Recep Aytekin’in tedavisinin devam etmesi nedeniyle ifadesine henüz başvurulamadı.

İfadesi ortaya çıktı

Müşteki şüpheli Nurullah Efe’nin polis merkezinde, Recep Aytekin ile aralarında önceye dayalı husumetleri olduğunu öne sürerek, şunları dedi: “Recep Aytekin ile eşi sokağımızda bulunan metruk yapının bahçesine girerek daha önceden kestirdikleri kurumuş olan ağaçları motorlu testere ve başka kesici aletlerle kesmeye başladı. Yeşil dalları da keseceklerini aralarında konuşurlarken yukarıdan bir süre izledim. ‘Size ait olmayan dalları keserek götürmek haram değil mi?’ dedim. Şahıslar da bana sahibinden izin aldıklarını söylediler. Ben de şahıslara ‘Yalan söylüyorsunuz, hayvana düşmansınız, yeşile düşmansınız, uçan kuşa düşmanız’ dedim.”

Bunun üzerine karşı tarafın küfür ettiğini, ellerinde kasap bıçağı ve sopalar olduğunu savunan Efe, “Recep, binanın girişi yolun üst kısmına yanıma gelerek bana bıçağı salladı, ben de elimle karşılık verdim. Sol işaret parmağım burada yaralandı. O sırada başıma bir sopa darbesi aldım ancak kimin vurduğunu bilemiyorum.” ifadelerini kullandı.

Nurullah Efe, oğlunun da kendisinin de kimseye bıçakla saldırmadığını savunarak, tartıştığı kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Gözaltına alınan baba oğul ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı‘na sevk edildi.

Bu arada olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Nurullah Efe’nin elinde bıçakla aşağıya indiği, komşularının elinde uzun sopalar bulunduğu, taraflar arasında boğuşma yaşandığı görülüyor.