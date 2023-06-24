Anadolu Adliyesi’nde Kuran kursu açılıyor

İstanbul Anadolu Savcılığı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nda hakim, savcı ve personelin çocukları ve gençler için Kuran kursu açılacağını duyurdu.

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BirGün’den Timur Soykan’ın haberine göre Kartal Müftülüğü tarafından organize edilen ücretsiz yaz Kuran kursu 7-20 yaş arasında kız-erkekler için açılacak.

3 Temmuz 2023’te başlayıp 11 Ağustos 2023’te sona erecek Kuran kursu adliyenin mescidinde düzenlenecek. Mesajda personelin kayıt için adliye mescidi imam hatibini arayabileceği belirtildi.

Sekiz ayrı bloktan oluşan ve 360 bin metrekare kapalı alanı olan Anadolu Adalet Sarayı, dünyanın en büyük adliyesi olarak tanımlanıyor. Adliyede 462 hakim, 275 savcı, 3 bin 835 adli personel, 757 diğer personel görevli.