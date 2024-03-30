Akşam Postası / 30 Mart 2024

Seçimin ‘kazananı’ baskı-reklam sektörü: Adaylar toplam 16 milyar lira harcadı

Yerel seçimde kimlerin kazanacağı merak konusu ama galiplerden biri baskı ve endüstriyel reklam sektörü oldu.

Yakıt tankeriyle Türkiye’ye gelen göçmenlerden ikisi öldü, yedisi ağır yaralı

Gaziantep’te durdurulan bir yakıt tankerinde ikisi ölü, yedisi yarı baygın halde 52 göçmen bulundu.

İsrail Halep’i vurdu: En az 52 ölü

İsrail’in Halep yakınlarına düzenlediği hava saldırısında çoğu Suriye askeri olmak üzere en az 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Erdoğan ‘para sayma’ soruşturmasına el attı: Kandil’e gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında çekildiği iddia edilen ‘para sayma görüntüsü’ soruşturmasına ‘müdahil’ oldu. Paraların Kandil’e gönderildiğini savundu.

LinkedIn niye bu kadar tuhaflaştı?

Diğer sosyal medya platformlarının aksine profesyonel bir alan olarak gözüken LinkedIn, bir süredir ‘vasıfsız’ 1000 kelimelik polemiklerle, tatil fotoğraflarıyla ve ‘boş basmakalıp motivasyon sözleriyle’ dolu bir platform haline geldi.

Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,17, gram altın yüzde 3,84 değer kazandı.

Hollanda’da rehine krizi: Eylem yapan kişi yakalandı

Hollanda’nın Ede şehrindeki bir kafede bu sabah erken saatlerde başlayan rehine krizi sona erdi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

Seçim günü parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye genelinde hava durumunun parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Tahminlere göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.