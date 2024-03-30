Seçimin 'kazananı' baskı-reklam sektörü: Adaylar toplam 16 milyar lira harcadı

Yerel seçimde kimlerin kazanacağı merak konusu ama galiplerden biri şimdiden belli; baskı ve endüstriyel reklam sektörü.

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Yerel seçime artık saatler kaldı. Adayların zorlu yarışı yarın sonlanacak. Özellikle büyükşehirlerde kimlerin kazanacağı merak ediliyor.

Ancak seçimin bir kazananı şimdiden belli. O da baskı ve endüstriyel reklam sektörü.

Bu sektöre ilişkin veriler Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ile Avrasya’nın en büyük baskı fuarı FESPA Eurasia’dan geldi.

Foreks’in aktardığına göre yerel seçim, sektöre genel seçimlerin üç katı hareket getirdi.

Genel seçimlerde 5 milyon metrekarelik baskı yapılmıştı. Yerel seçimlerdeyse aday sayısı nedeniyle 15 milyon metrekarelik baskı hacmine ulaşıldı.

Adaylar ne kadar harcıyor?

Adaylık alanlarına göre tanıtım için 1 milyon ile 10 milyon arasında değişen rakamlar harcanıyor. Bu rakam da beş yıl boyunca elde edecekleri maaş veya gelirin onda birine denk geliyor.

Adayların araçlar, baskılı ürünlere harcamalar, kısacası tüm seçim kampanyaları kapsamında toplam 500 milyon dolarlık (16 milyar 182 milyon 500 bin lira) harcama yaptıkları tahmin ediliyor.