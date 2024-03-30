Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından dolar yüzde 1,17, gram altın yüzde 3,84 değer kazandı.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 3,84 kazançla 2.327 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 8,92 artışla 16 bin 402 liraya çıktı.
Doların satış fiyatı yüzde 1,17 artışla 32,3860 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,23 yükselişle 35,0580 lira oldu.
Geçen hafta 40,4670 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,67 artarak 41,1430 liraya yükseldi.
İsviçre frangıysa önceki haftaya kıyasla yüzde 0,03 yükselişle 36,5310 liradan alıcı buldu.