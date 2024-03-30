Hollanda'da rehine krizi: Eylem yapan kişi yakalandı

Hollanda’nın Ede şehrindeki bir kafede bu sabah erken saatlerde başlayan rehine krizi sona erdi ve bir şüpheli gözaltına alındı.

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Hollanda polisi, X’ten yaptığı açıklamada, Ede şehrindeki bir kafedekilerin rehin alındığını ve olayın terör amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.

Sabah üç rehine serbest bırakılmıştı. Polis, son rehinenin de bırakılmasıyla birlikte olayın sona erdiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kafeyi havaya uçurmakla tehdit etti

Görgü tanıklarına göre bir adam elinde silah ve patlayıcılarla kapanış saatinde kafeye girerek mekânı havaya uçurmakla tehdit etti ve içeridekileri rehin aldı.

Hollanda basınında, serbest bırakılan ilk üç rehinenin üzerinde kafenin çalışanlarının giydiği kıyafetler olduğunu belirtti.

150 ev tahliye edildi

Ede Belediye Başkanı René Verhulst, basına yaptığı açıklamada, rehine olayının sona erdiğini, olay boyunca şehir merkezindeki tüm dükkanlar kapalı tutulduğunu ve bölgedeki yaklaşık 150 evin tedbir amaçlı boşaltıldığını ifade etti.

Olayın özellikle Paskalya tatilinin olduğu hafta sonuna gelmesi sebebiyle üzüldüğünü belirten Verhulst, belediye binasını mağdurlar ve tahliye edilenlere tahsis ettiklerini söyledi.