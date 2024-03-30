LinkedIn niye bu kadar tuhaflaştı?

Diğer sosyal medya platformlarının aksine profesyonel bir alan olarak gözüken LinkedIn, bir süredir ‘vasıfsız’ 1000 kelimelik polemiklerle, tatil fotoğraflarıyla ve ‘boş basmakalıp motivasyon sözleriyle’ dolu bir platform haline geldi.

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The Guardian’dan Coco Khan LinkedIn’in ‘bayağılaşmasını’ irdeledi.

LinkedIn artık tam bir sosyal ağ olarak kullanıldığını söyleyen Khan, platformun amacından şaştığına dikkat çekti: “Artık kendi dili bile var. LinkedIn’de beş dakikadan fazla vakit geçirdiğinizde herkesin aynı şeyleri tekrarladığını göreceksiniz. Herkesin ‘sonuç verme konusunda kanıtlanmış bir geçmişi’ ve ‘çözümlere olan inancı’ var. Bazılarının da duygusal ve muhtemelen çok fazla bilgi veren hikayeleri.”

İş ilanlarında giderek daha fazla ‘LinkedIn’inizle başvurun’ deniyor. Dolayısıyla herkes burada olması gerektiğine inanıyor.

Khan şöyle devam etti: “Teknolojinin kendimizi ve birbirimizi nasıl gördüğümüzü nasıl değiştirdiği hakkında çok şey yazıldı. Ulaşılmaz güzellik standartlarını ve yaşam tarzlarını zorlayan Instagram, insanların kurumlara olan inancını sarsan Facebook sahte haberleri ve hepimizi öfke histerisine sürükleyen X (Twitter) platformları. Arkadaşlık uygulamaları en insani duyguları metalaştırdı ve oyunlaştırdı. Yine de LinkedIn bir şekilde dışarda kalmıştı. Artık LinkedIn’de benzer şeyler yapıyor. Başarıları nasıl gördüğümüzü, neye değer verip vermediğimizi değiştiriyor. Herkesin birer marka olduğunu ve her zaman satışta olmamız gerektiğini aşılıyor. LinkedIn artık insanların evlilikleri hakkında konuştuğu, arkadaş edindiği ve belki de flörtleştiği bir sosyal ağ.”

2023’ün dijital kelimesi: Enshittification

Kanadalı bilim kurgu yazarı ve blogger Cory Doctorow’un internet medya platformlarının giderek kullanılamaz ve vazgeçilemez hale gelmesini tanımlamak için kullandığı ‘Enshittification’ Amerikan Diyalekt Topluluğu tarafından 6 Ocak’ta 2023’ün kelimesi olarak seçilmişti.

Cory Doctorow kelimeyi şöyle açıklıyor: “Sosyal medya platformları şu şekilde ölüyor. İlk önce kullanıcılarına iyi davranıyorlar, daha sonra ticari müşterilere alan açmak için kullanıcılarını kötüye kullanıyorlar, en sonunda da tüm kazancı kendilerine alabilmek için bu ticari müşterileri de istismar ediyorlar. Sonunda platform ölüyor. Ben buna ‘enshittification’ diyorum.”

Khan’ın ve Doctorow’un tespitlerine bakarak LinkedIn’de en azından bir tuhaflığın olduğu görülebilir. Çeşitli reklam stratejileri, hayat tarzı dayatmaları ve kullanıcıların birbirleriyle gün boyu paylaştığı ‘vasat’ içeriklerle LinkedIn, insanların profesyonel kariyerlerini paylaştıkları ve iş aradıkları bir platformdan diğer sosyal medya siteleri gibi vakit geçirdikleri bir şeye dönüşüyor.